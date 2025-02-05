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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2025 - 21:31

Halktv.com.tr'nin özel haberiyle MHP lideri Devlet Bahçeli kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Detaylar geliyor...

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/mhp-lide...
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Halk Tv'nin özel haberiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz saatlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Halk Tv'nin özel haberiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz saatlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Devlet Bahçeli'nin partisinin dünkü grup toplantısını iptal kararı Ankara'da merak uyandırmış, resmi bir açıklama yapılmasa da Bahçeli'nin sağlık sorunları olduğu konuşulmuştu.

Devlet Bahçeli'nin partisinin dünkü grup toplantısını iptal kararı Ankara'da merak uyandırmış, resmi bir açıklama yapılmasa da Bahçeli'nin sağlık sorunları olduğu konuşulmuştu.

Halk Tv'nin toplantının asıl iptal gerekçesine ulaştığı iddia edildi.

Halk Tv'nin toplantının asıl iptal gerekçesine ulaştığı iddia edildi.

Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırıldığı ve tedavi altına alındığı iddia edildi.

Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırıldığı ve tedavi altına alındığı iddia edildi.

MHP lideri son açıklamasını yazılı olarak 1 Şubat'ta yapmış TSK Disiplin Kanunu gereğince ayırma cezası alan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri konusuna değinmişti.

MHP lideri son açıklamasını yazılı olarak 1 Şubat'ta yapmış TSK Disiplin Kanunu gereğince ayırma cezası alan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri konusuna değinmişti.

'TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır' açıklamasında bulunmuştu.

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Gazeteci Sinan Burhan, geçtiğimiz dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile görüştüğünü açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan, geçtiğimiz dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile görüştüğünü açıkladı.

İsmail Özdemir'in Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade ettiğini dile getirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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