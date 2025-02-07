İstanbul'da Kar Yüzünü Gösterdi! Peki İstanbul'da Kar Ne Kadar Etkili Olacak ve Kaç Gün Yağacak?

Aylardır beklenen kar geldi! İstanbul'da kendini gösteren kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Evlerin çatıları, arabaların üstleri ve kimi ilçelerde yerler de beyaz örtüye büründü. Haliyle vatandaşlar, İstanbul'da kar yağışının ne kadar etkili olacağını araştırmaya başladı. Peki, son Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da bugün de kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İşte, detaylar...