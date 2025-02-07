İstanbul'da Kar Yüzünü Gösterdi! Peki İstanbul'da Kar Ne Kadar Etkili Olacak ve Kaç Gün Yağacak?
İstanbul'da Kar Yüzünü Gösterdi! Peki İstanbul'da Kar Ne Kadar Etkili Olacak ve Kaç Gün Yağacak?
Aylardır beklenen kar geldi! İstanbul'da kendini gösteren kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Evlerin çatıları, arabaların üstleri ve kimi ilçelerde yerler de beyaz örtüye büründü. Haliyle vatandaşlar, İstanbul'da kar yağışının ne kadar etkili olacağını araştırmaya başladı. Peki, son Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da bugün de kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İşte, detaylar...
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası megakentte etkisini gösteriyor. İstanbul'da kar yağışı ise iki gündür aralıklarla devam ediyor.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar iç kesimlerde de görüldü!
Peki, İstanbul'da Bugün Kar Yağacak mı?
İstanbul'a yeniden ve daha kuvvetli kar gelecek: Prof. Dr. Orhan Şen, tarih verdi!
İstanbul'da kar Şubat ortası, Şubat sonu ve Mart başında etkisini gösterecek!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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