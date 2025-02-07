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İstanbul'da Kar Yüzünü Gösterdi! Peki İstanbul'da Kar Ne Kadar Etkili Olacak ve Kaç Gün Yağacak?

İstanbul'da Kar Yüzünü Gösterdi! Peki İstanbul'da Kar Ne Kadar Etkili Olacak ve Kaç Gün Yağacak?

hava durumu kar yağışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 09:23

Aylardır beklenen kar geldi! İstanbul'da kendini gösteren kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Evlerin çatıları, arabaların üstleri ve kimi ilçelerde yerler de beyaz örtüye büründü. Haliyle vatandaşlar, İstanbul'da kar yağışının ne kadar etkili olacağını araştırmaya başladı. Peki, son Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da bugün de kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 

İşte, detaylar...

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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası megakentte etkisini gösteriyor. İstanbul'da kar yağışı ise iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası megakentte etkisini gösteriyor. İstanbul'da kar yağışı ise iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı, İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Kimi ilçelerde ise sokaklar bile beyaza büründü.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar iç kesimlerde de görüldü!

İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar iç kesimlerde de görüldü!

Başakşehir'de sokaklar beyaza bürünürken, Arnavutköy, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde de kar yağışı görüldü. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde ise kayganlaşan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar küreme araçları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışması yaptı.

Peki, İstanbul'da Bugün Kar Yağacak mı?

Peki, İstanbul'da Bugün Kar Yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 7 derece olacak. Megakent genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken zaman zaman karla karışık yağmurun da etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı ise dikkat çekiyor. Hızı 40 ila 70 km/sa arasında değişebileceği tahmin edilen rüzgar yüksek kesimlerde tipiye neden olabilir.

İstanbul'a yeniden ve daha kuvvetli kar gelecek: Prof. Dr. Orhan Şen, tarih verdi!

İstanbul'a yeniden ve daha kuvvetli kar gelecek: Prof. Dr. Orhan Şen, tarih verdi!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, '13 ve 14 Şubat'ta kar yağışı İstanbul'a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir.' dedi.

Geçtiğimiz yıllarda görülen yoğun kar yağışına ilişkin sorulara ise eski karları göremeyeceğimize dair yanıt verdi.

İstanbul'da kar Şubat ortası, Şubat sonu ve Mart başında etkisini gösterecek!

İstanbul'da kar Şubat ortası, Şubat sonu ve Mart başında etkisini gösterecek!

İstanbul'da bu hafta devam etmesi beklenen kar yağışının gelecek hafta yeniden gelmesi beklenirken Prof. Dr. Şen, genel hatları ile yağışın yoğun olmayacağına işaret etti. Karın çoğu ilçede yerleri tutması bile beklenmiyor. 13 ila 14 Şubat'ta kar yağışı etkisini artırsa da 3 yıl önce İstanbul'da etkili olan yoğunluk beklenmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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