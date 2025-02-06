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7 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi? İşte 7 Şubat'ta Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler

7 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi? İşte 7 Şubat'ta Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler

tatil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 23:50

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Valiliklerden gelen açıklamalar ile bazı kent merkezleri ve birçok ilçede ise eğitime 1 günlük ara verildi. Peki, hangi illerde 7 Şubat Cuma günü okullar tatil ilan edildi? İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? 

İşte, detaylar...

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Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve birçok kentte yağmaya başlayan kar ile birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, valilik açıklamalarını takip etmeye başladı. Hangi illerde ve ilçelerdeki okullarda kar tatili ilan edildiği merak konusu oldu.

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve birçok kentte yağmaya başlayan kar ile birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, valilik açıklamalarını takip etmeye başladı. Hangi illerde ve ilçelerdeki okullarda kar tatili ilan edildiği merak konusu oldu.

Pek çok ilde etkisini gösteren yağışla birlikte 7 Şubat Cuma günü kar tatili beklentisi artarken, Sinop, Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Bursa, Kocaeli ve Düzce gibi illerden eğitime ara açıklaması geldi. Kimi kentlerde genel olarak tatil ilan edilse de kimi kentlerde belirli ilçelerde okullar tatil edildi. 

Peki, 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler 👇

Kayseri

Kayseri

7 Şubat'ta Kayseri'de okullar tatil edildi!

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Kayseri genelinde devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklama ile okullarda eğitime ara verildiğinin yanı sıra, 'malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı' duyuruldu. 

​​​​​​​'Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.'

Sakarya

Sakarya

Sakarya'da da il genelinde üniversiteler hariç okullarda eğitime ara verildi. 

Sakarya Valiliği'nce yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının etkisini artırarak sürmesi beklendiği ve buzlanma tehlikesi olduğu için 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Valilik, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller ile anaokulu veya kreşlere giden çocuğu olan kadın personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıkladı.

Sinop

Sinop

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Sinop'ta da 'bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildi.' 

Sinop Valiliği tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada eğitime ara verilen ilçeler listelendi. İşte o açıklama; 

'Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir.'

Sivas

Sivas

Sivas Valiliği ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı ilçelerde eğitime ara verildi. 

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 'Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.' denildi. 

Akıncılar ilçesinde taşımalı eğitime, Yıldızeli ilçesinde ise taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime ara verildi. 

Ayrıca, taşımalı kapsamda olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin devam edileceği aktırıldı. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verilen ilçeler ise şu şekilde: 

  • Şarkışla, Koyulhisar, Altınyayla, Kangal, Gemerek, Divriği ve Gürün
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Ordu

Ordu

Ordu da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime ara verilen iller arasındaydı! 

Ordu Valiliği, 'Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildiğini' duyurdu. 

Eğitime ara verilen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak!

Rize

Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde de kar yağışı, buzlanma ve tipi 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmesine neden oldu.  

Kaymakamlık tarafından yağılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla '7 Şubat Cuma günü tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği' duyuruldu.

Gümüşhane

Gümüşhane

Gümüşhane ise il genelinde eğitime ara verilen kentlerimiz arasında yer aldı! 

Gümüşhane Valiliği'nin yazılı kararı ile il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı 7 Şubat Cuma günü okullar tatil ilan edildi.

Nevşehir

Nevşehir

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla il genelinde okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. 

Vali Fidan, yaptığı sosyal medya paylaşımında; 

'Nevşehir çevrelerinde hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının 7 Şubat Cuma günü saat 06.00 itibarıyla kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır.' ifadelerine yer verdi.

Kütahya

Kütahya

Kütahya’nın ise Domaniç ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. 

Domaniç Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklama ile ilçedeki 'resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, Kur’an kursları da dahil olmak üzere yarın eğitime ara verildi.'

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Bingöl

Bingöl

Bingöl'de Valilik açıklaması ile 4 ilçede eğitime ara verildi: 'Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere'de cuma günü okullar tatil edildi.' 

Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçeleri dışında, Merkeze bağlı Sancak beldesinde ve Sudüğünü köyünde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Düzce

Düzce

Düzce Valisi Selçuk Aslan da sosyal medyadan duyurdu: İl genelinde okullarda eğitime ara verildi. 

Vali Aslan'ın açıklaması ise şu şekildeydi: 

'7 Şubat Perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.'

Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli'de de Valilik duyurdu, il genelinde okullar tatil ilan edildi! 

7 Şubat Cuma günü kent genelinde eğitime ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller ile anaokulu veya kreşe giden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kastamonu

Kastamonu

Kastamonu'da 4 ilçede eğitime ara verildi: Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıkları eğitime ara verildiğini duyururken bir ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. 

Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıkları cuma günü eğitime ara verildiği belirtti. Şenpazar Kaymakamlığı ise taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

Samsun

Samsun

Samsun'da ise il genelinde eğitime ara verildi! 

Valilik, yazılı açıklama ile sabah saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

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Erzurum

Erzurum

Erzurum'da bir ilçede eğitime ara verildi: Hınıs Kaymakamlığından açıklama geldi! 

Erzurum’un Hınıs Kaymakamlığı ilçe genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan

Ardahan

Ardahan'ın ise Göle ilçesinde eğitime ara verildi. Kar ve tipinin ulaşımda aksama neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Tokat

Tokat

Tokat'ın bir ilçesinde eğitime ara verildi: Almus Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. 

Almus ilçe merkezindeki kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Erzincan

Erzincan

Erzincan'ın iki ilçesinde eğitime arar verildi: Refahiye ve Tercan Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. 

Refahiye Kaymakamlığı, 'taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat Cuma günü 1 gün ara verilmiştir.' açıklamasında bulunurken, Tercan Kaymakamlığı ilçe genelinde eğitime arar verildiğini bildirdi.

Bolu

Bolu

Bolu merkez ilçe, Mudurnu ve Göynük'te de taşımalı eğitime ara verildi. 

Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacı ile merkez ilçe, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim-öğretime bir günlük ara verildi.

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7 Şubat'ta İstanbul'da Okullar Tatil mi?

7 Şubat'ta İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde yoğunlaşan yağış şu an için ulaşımı etkileyecek derecede olmadığı için yarın okullar tatil değil.

İstanbul'da kar yağışının artması durumunda, valilik tarafından yapılacak herhangi bir açıklama haberimizde yer alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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