7 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi? İşte 7 Şubat'ta Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler

Pek çok ilde etkisini gösteren yağışla birlikte 7 Şubat Cuma günü kar tatili beklentisi artarken, Sinop, Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Bursa, Kocaeli ve Düzce gibi illerden eğitime ara açıklaması geldi. Kimi kentlerde genel olarak tatil ilan edilse de kimi kentlerde belirli ilçelerde okullar tatil edildi.

Peki, 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler 👇