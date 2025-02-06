7 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi? İşte 7 Şubat'ta Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler
7 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi? İşte 7 Şubat'ta Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Valiliklerden gelen açıklamalar ile bazı kent merkezleri ve birçok ilçede ise eğitime 1 günlük ara verildi. Peki, hangi illerde 7 Şubat Cuma günü okullar tatil ilan edildi? İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi?
İşte, detaylar...
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Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve birçok kentte yağmaya başlayan kar ile birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, valilik açıklamalarını takip etmeye başladı. Hangi illerde ve ilçelerdeki okullarda kar tatili ilan edildiği merak konusu oldu.
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Kayseri
Sakarya
Sinop
Sivas
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Ordu
Rize
Gümüşhane
Nevşehir
Kütahya
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Bingöl
Düzce
Kocaeli
Kastamonu
Samsun
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Erzurum
Ardahan
Tokat
Erzincan
Bolu
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7 Şubat'ta İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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