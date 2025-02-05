İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Gümüşhane’de Okullar Tatil Edildi
İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Gümüşhane’de Okullar Tatil Edildi
Türkiye’de etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca perşembe günü hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
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Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla hızla düştü.
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı beklentisi olduğu açıklandı.
Gümüşhane Valiliği, bugün kentte başlayan kar yağışının yarın etkisini artıracağı beklentisiyle okulların tatil edildiğini açıkladı.
Valilik kentte kamuda görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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