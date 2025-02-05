İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Gümüşhane’de Okullar Tatil Edildi

Türkiye’de etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca perşembe günü hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.