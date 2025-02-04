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Kar Geliyor: İstanbul’da Belediye Teyakkuza Geçti

Kar Geliyor: İstanbul’da Belediye Teyakkuza Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2025 - 17:34

Son gelen meteorolojik verilere göre 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 6 Şubat Perşembe günü de devam edeceği açıklanırken, İBB ekipleri ise teyakkuza geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personelin görev alacağı duyuruldu. Ayrıca buzlanmayı önlemek için yollara dökülmek üzere 280 bin ton tuz depolarda hazır bulundurulacak. Çarşamba ve perşembe günü İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da ek seferler düzenleyecek.

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Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıları dün akşam itibariyle hızla düştü.

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıları dün akşam itibariyle hızla düştü.

Rusya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olacağı İstanbul’da, çarşamba ve perşembe günü yoğun kar yağışı olabileceği açıklandı.

Rusya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olacağı İstanbul’da, çarşamba ve perşembe günü yoğun kar yağışı olabileceği açıklandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.

Sokakta yaşayan vatandaşlar için de iki tesis hazırlanırken, şu an itibarıyla 418 erkek Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası'nda, 79 kadın ise Tuzla'daki Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi'nin spor salonunda konaklıyor. Evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.

Sokakta yaşayan vatandaşlar için de iki tesis hazırlanırken, şu an itibarıyla 418 erkek Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası'nda, 79 kadın ise Tuzla'daki Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi'nin spor salonunda konaklıyor. Evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da yoğun kar yağışının yaşanacağı günlerde ek seferler düzenleyecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da yoğun kar yağışının yaşanacağı günlerde ek seferler düzenleyecek.
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AKOM açıklamasına göre, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. Saatte 40-70 km. hızla esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2°C daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7°C civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

AKOM açıklamasına göre, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. Saatte 40-70 km. hızla esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2°C daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7°C civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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