Kar Geliyor: İstanbul’da Belediye Teyakkuza Geçti

Son gelen meteorolojik verilere göre 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 6 Şubat Perşembe günü de devam edeceği açıklanırken, İBB ekipleri ise teyakkuza geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personelin görev alacağı duyuruldu. Ayrıca buzlanmayı önlemek için yollara dökülmek üzere 280 bin ton tuz depolarda hazır bulundurulacak. Çarşamba ve perşembe günü İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da ek seferler düzenleyecek.