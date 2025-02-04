İtalya'da Yakalanan Libyalı Savaş Suçlusu Generalden Türkiye Cumhuriyeti Kimliği Çıktı

İtalya bir süredir önemli bir usulsüzlükle dalgalanıyor. Öyle ki ırkçı lider Meloni'ye soruşturma açıldı. Sebebi ise savaş suçuyla yargılanması gerken Libyalı bir generalin İtalya'da yakalanır yakalanmaz Libya'ya iade edilmesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada Habish’e yöneltilen suçlamalarda birçok insanlık suçu bulunuyor. Üzerinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti kimliği ise İtalya'da bir başka gündem maddesi oldu. Evrensel'in Özlem Temena imzalı özel haberinde detaylara yer verildi.

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