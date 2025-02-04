İtalya'da Yakalanan Libyalı Savaş Suçlusu Generalden Türkiye Cumhuriyeti Kimliği Çıktı
İtalya'da Yakalanan Libyalı Savaş Suçlusu Generalden Türkiye Cumhuriyeti Kimliği Çıktı
İtalya bir süredir önemli bir usulsüzlükle dalgalanıyor. Öyle ki ırkçı lider Meloni'ye soruşturma açıldı. Sebebi ise savaş suçuyla yargılanması gerken Libyalı bir generalin İtalya'da yakalanır yakalanmaz Libya'ya iade edilmesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada Habish’e yöneltilen suçlamalarda birçok insanlık suçu bulunuyor. Üzerinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti kimliği ise İtalya'da bir başka gündem maddesi oldu. Evrensel'in Özlem Temena imzalı özel haberinde detaylara yer verildi.
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Libya'daki Mitiga ve Trablus cezaevlerinde işkence, insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Libyalı Osama Almasri Najeem Habish’in Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
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Savaş suçlusu Habish, 19 Ocak’ta İtalya’da yakalanmıştı. Ancak tutuklanmayarak hızla Libya’ya sınır dışı edilmesi İtalya’da hükümet krizine yol açmıştı. Meloni'ye konuyla ilgili soruşturma açıldı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Birinci Ön Yargılama Dairesi, 18 Ocak 2025'te Osama Almasri Najeem Habish hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM'nin açıklamasına göre, Habish'e yöneltilen suçlamalar arasında işkence, insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığı gibi ağır suçlar yer alıyor:
İtalya'daki tutuklama belgelerine göre, Osama Almasri Najeem Habish yakalandığında üzerinde Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlıklarını gösteren kimlikler, Türkiye merkezli Al-Asale Al-Dahabiye 1 ve Al-Asale Al-Dahabiye 2 şirketlerine ait kartvizitler, banka kartları ve sürücü belgeleri bulundu.
Türkiye'deki şirketlerinin Ticaret Sicil Kaydı da mevcut. Şirketin faaliyetleri ithalat, ihracat, demir kaplama ve PVC ticareti olarak gösteriliyor.
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Türkiye'deki bankalara ait 6 kredi kartı da yine savaş suçlusu Libyalı generalin üzerinden çıkanlar arasındaydı.
Habish’in üzerine atılı ağır suç ithamlarına rağmen Libya’ya gönderilmesi ülkede büyük tepki topladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için de soruşturma başlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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