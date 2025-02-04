CHP, TSK’den İhraç Edilen Teğmenlerin Tazminatlarını Ödeyecek
CHP, TSK’den İhraç Edilen Teğmenlerin Tazminatlarını Ödeyecek
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Teğmenlerin ödemesi gereken tazminatların CHP milletvekillerinin maaşlarından kesilerek ödeneceğini açıkladı.
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CHP Lideri Özel, ihraç edilen teğmenlerden 128 milyon lira tazminat istendiğini açıkladı. Özel, CHP Grubu'nda oylama yaparak teğmenlerin tazminatını ödemek için oylama yaptı. Oybirliği ile kabul edilen karar göre tazminatı CHP ödeyecek.
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CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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