Avustralya'da Skandal: Makam Aracını Özel İşinde Kullandığı Ortaya Çıkan Bakan İstifa Etti
Avustralya'da Skandal: Makam Aracını Özel İşinde Kullandığı Ortaya Çıkan Bakan İstifa Etti
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, bir 'skandal' ile ülkesinin gündemine geldi. Bakan'ın, makam aracını özel işi için kullandığı ortaya çıktı. Jo Haylen, 446 km uzaklıktaki şahsi bir davete gittiği için ilk olarak özür diledi. 750 dolara mal olan bu yolculuğun ardından Bakan'ın istifası bekleniyordu.
Beklenen oldu ve Ulaştırma Bakanı Jo Haylen istifasını verdi.
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Avustralya Ulaştırma Bakanı Jo Haylen özel işi için makam aracını kullandı. Bu olay ülkede 'skandal' bir haber olarak nitelendirildi.
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Bakan'ın 13 saatlik özel seyahati, kayıtlara "iş gezisi" olarak geçmişti. Tepkiler üzerine özür dileyen Haylen, 446 kilometre için yapılan 750 dolarlık masrafı ödeyeceğini açıkladı.
Haylen, "Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz" diyerek istifa ettiğini açıkladı.
Öte yandan Haylen'ın daha önce de makam aracına tahsis edilen şoförünü özel amaçla kullandığı ortaya çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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