Avustralya'da Skandal: Makam Aracını Özel İşinde Kullandığı Ortaya Çıkan Bakan İstifa Etti

Ayrıca Bakan, şoföre ve diğer gerekli mercilere de ekstra ödeme yapacak. Fakat bu 'skandal' olay burada kapanmadı.

Eyalet Başbakanı Chris Minns, bu davranışı 'kabul edilemez' diye nitelendirdi. Muhalefet ise Haylen'ın istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemesi halinde ise görevden alınması gerektiğini savundu.