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Avustralya'da Skandal: Makam Aracını Özel İşinde Kullandığı Ortaya Çıkan Bakan İstifa Etti

Avustralya'da Skandal: Makam Aracını Özel İşinde Kullandığı Ortaya Çıkan Bakan İstifa Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 14:37

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, bir 'skandal' ile ülkesinin gündemine geldi. Bakan'ın, makam aracını özel işi için kullandığı ortaya çıktı. Jo Haylen, 446 km uzaklıktaki şahsi bir davete gittiği için ilk olarak özür diledi. 750 dolara mal olan bu yolculuğun ardından Bakan'ın istifası bekleniyordu.

Beklenen oldu ve Ulaştırma Bakanı Jo Haylen istifasını verdi.

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Avustralya Ulaştırma Bakanı Jo Haylen özel işi için makam aracını kullandı. Bu olay ülkede 'skandal' bir haber olarak nitelendirildi.

Avustralya Ulaştırma Bakanı Jo Haylen özel işi için makam aracını kullandı. Bu olay ülkede 'skandal' bir haber olarak nitelendirildi.

Bakan, makam aracıyla 446 kilometre uzaklıktaki özel bir davete gitmişti. Kısa süre sonra bunun doğru olmadığını fark eden Bakan, 13 saat boyunca aracı meşgul ettiği için özür diledi.

Bakan'ın 13 saatlik özel seyahati, kayıtlara "iş gezisi" olarak geçmişti. Tepkiler üzerine özür dileyen Haylen, 446 kilometre için yapılan 750 dolarlık masrafı ödeyeceğini açıkladı.

Bakan'ın 13 saatlik özel seyahati, kayıtlara "iş gezisi" olarak geçmişti. Tepkiler üzerine özür dileyen Haylen, 446 kilometre için yapılan 750 dolarlık masrafı ödeyeceğini açıkladı.

Ayrıca Bakan, şoföre ve diğer gerekli mercilere de ekstra ödeme yapacak. Fakat bu 'skandal' olay burada kapanmadı.

Eyalet Başbakanı Chris Minns, bu davranışı 'kabul edilemez' diye nitelendirdi. Muhalefet ise Haylen'ın istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemesi halinde ise görevden alınması gerektiğini savundu.

Haylen, "Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Haylen, "Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Haylen ilk etapta istifa etmeyeceğini açıklamıtşı. Fakat bugünkü açıklamasında istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz. Kuralları çiğnemedim fakat buradaki tek meselenin bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz bir önceki hükümetten daha iyi olmak için seçildik.

Öte yandan Haylen'ın daha önce de makam aracına tahsis edilen şoförünü özel amaçla kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan Haylen'ın daha önce de makam aracına tahsis edilen şoförünü özel amaçla kullandığı ortaya çıktı.

Haylen, düzenlenen basın toplantısında geçen yıl da makam aracını iki kez özel işleri için kullandığını itiraf etti ve tekrar özür diledi:

Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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