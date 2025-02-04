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Engin Polat 'Dolandırıcılık' Suçlamasından Beraat Etti!

Engin Polat 'Dolandırıcılık' Suçlamasından Beraat Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 16:10

Engin Polat hakkındaki yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin ‘Dolandırıcılık’ suçundan beraat ettiğini duyurdu. Horoz kararın ‘Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlamasına dayanak oluşturduğunu ve bu süreçte hukukun üstünlüğünün galip geldiğini belirtti. İşte detaylar…

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Son dönemde adli süreçleriyle gündemde olan Engin Polat, hakkındaki ‘Dolandırıcılık’ suçlamasından beraat etti.

Son dönemde adli süreçleriyle gündemde olan Engin Polat, hakkındaki ‘Dolandırıcılık’ suçlamasından beraat etti.

Avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı kamuoyuna duyurdu.

Avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı kamuoyuna duyurdu.

Horoz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyunun bilgisine, müvekkilim Engin Polat, ‘Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’ suçunun öncül suçu olarak öngörülen ‘Dolandırıcılık Suçu’na ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir.”

Horoz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyunun bilgisine, müvekkilim Engin Polat, ‘Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’ suçunun öncül suçu olarak öngörülen ‘Dolandırıcılık Suçu’na ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir.”

Engin Polat ise paylaşımı alıntılayarak "Çok şükür" yazdı.

Engin Polat ise paylaşımı alıntılayarak "Çok şükür" yazdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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