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Ayrılık Sinyalinin Sebebi Belli Oldu: Dilan Polat'ın Sinirlerini Hoplatan Engin Polat İfşası Ortaya Çıktı!

Ayrılık Sinyalinin Sebebi Belli Oldu: Dilan Polat'ın Sinirlerini Hoplatan Engin Polat İfşası Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2025 - 20:48

4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat'ın cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere bitmişti hatırlarsanız. 

Paylaşımlarına hiçbir şey olmamış ve yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden ve hatta vites artırarak devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tüp bebek kararıyla gündeme gelmiş, ardından yumurtalarını dondurmaya karar vermişti. 

Birkaç gün önce Sapanca'da çocukları, arkadaşları ve çalışanlarıyla beraber inzivaya çekilen Dilan Polat'ın peş peşe attığı 'ben tek başıma iyiyim, kimse umurumda değil' temalı hikayelerin arkasında sebebin belli olduğu iddia edildi. 

Engin Polat'ın başka kadınlarla fotoğrafı ifşalandı!

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona erdi.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona erdi.

Dilan Polat 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre sosyal medyadan uzak kalacaklarını söyledilerse de bu kararları gerçek hayatta karşılığını bulmadı. Çıktıkları günden itibaren sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanan ikili hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre sosyal medyadan uzak kalacaklarını söyledilerse de bu kararları gerçek hayatta karşılığını bulmadı. Çıktıkları günden itibaren sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanan ikili hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.

Reel üstüne reel, hikaye üstüne hikaye paylaşan Dilan Polat her anını naklen takipçileriyle paylaştı. Kıymetlisi Engin'le arasındaki soğukluk da birden çok kez boşanma dedikodularına sebebiyet vermişti.

Reel üstüne reel, hikaye üstüne hikaye paylaşan Dilan Polat her anını naklen takipçileriyle paylaştı. Kıymetlisi Engin'le arasındaki soğukluk da birden çok kez boşanma dedikodularına sebebiyet vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise aniden tüp bebek denemeye karar verdiklerini ve üçüncü bir çocuk sahibi olmak için hazırlandıklarını öğrenmiştik. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüp bebek süreci devam ederken, transfer işlemini hemen yaptırmamaya ve toplanan yumurtaları dondurmaya karar verdiğini açıklayan Dilan Polat, üçüncü bebek fikrinden hızla soğudu. Tatile çıkacağını söyledi ve kız arkadaşlarını, evdeki çalışanları ve çocuklarıyla Sapanca'da inzivaya çekildi.

Tüp bebek süreci devam ederken, transfer işlemini hemen yaptırmamaya ve toplanan yumurtaları dondurmaya karar verdiğini açıklayan Dilan Polat, üçüncü bebek fikrinden hızla soğudu. Tatile çıkacağını söyledi ve kız arkadaşlarını, evdeki çalışanları ve çocuklarıyla Sapanca'da inzivaya çekildi.

Asıl olayda orada koptu zaten. Bir anda sinirlerinin bozulduğunun çok bariz olduğu hikayeler atmaya başlayan Dilan Polat, "ben tek başıma iyiyim", "çocuklarımdan başka kimse umurumda değil" vurgusu yatını birçok hikaye paylaştı.

Asıl olayda orada koptu zaten. Bir anda sinirlerinin bozulduğunun çok bariz olduğu hikayeler atmaya başlayan Dilan Polat, "ben tek başıma iyiyim", "çocuklarımdan başka kimse umurumda değil" vurgusu yatını birçok hikaye paylaştı.
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Ardından da "Tek kişilik dev kadro" notunu düştüğü Sapanca fotoğraflarını paylaştı.

Ardından da "Tek kişilik dev kadro" notunu düştüğü Sapanca fotoğraflarını paylaştı.

Hala kendisini takip eden milyonlarca insan var biliyorsunuz... Sevenleri durumu "Engin'den ayrılacak" diye yorumlamaya başladı ve tüm bu göndermelerin kocasına olduğuna kanaat getirdi.

Hala kendisini takip eden milyonlarca insan var biliyorsunuz... Sevenleri durumu "Engin'den ayrılacak" diye yorumlamaya başladı ve tüm bu göndermelerin kocasına olduğuna kanaat getirdi.

Asıl sebep ise geçtiğimiz saatlerde anlaşıldı. Cezaevinden sonra Engin Polat'ın sık sık dışarı çıkmasına birçok kez esprili bir dille olsa da tepki gösteren Dilan Polat'ın sinirini hoplatan detayın aşağıdaki fotoğraf olduğu iddia edildi. "Fantastik üçlü" notuyla paylaşılan fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.

Asıl sebep ise geçtiğimiz saatlerde anlaşıldı. Cezaevinden sonra Engin Polat'ın sık sık dışarı çıkmasına birçok kez esprili bir dille olsa da tepki gösteren Dilan Polat'ın sinirini hoplatan detayın aşağıdaki fotoğraf olduğu iddia edildi. "Fantastik üçlü" notuyla paylaşılan fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.

Dilan Polat'ın ayrılık sinyalleri doğru yere ulaşmış olacak ki Engin Polat da az önce Sapanca'ya giriş yaptı... Jet hızıyla gönül almaya gitti. Yorumsuzuz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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