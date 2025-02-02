Ayrılık Sinyalinin Sebebi Belli Oldu: Dilan Polat'ın Sinirlerini Hoplatan Engin Polat İfşası Ortaya Çıktı!

4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat'ın cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere bitmişti hatırlarsanız.

Paylaşımlarına hiçbir şey olmamış ve yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden ve hatta vites artırarak devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tüp bebek kararıyla gündeme gelmiş, ardından yumurtalarını dondurmaya karar vermişti.

Birkaç gün önce Sapanca'da çocukları, arkadaşları ve çalışanlarıyla beraber inzivaya çekilen Dilan Polat'ın peş peşe attığı 'ben tek başıma iyiyim, kimse umurumda değil' temalı hikayelerin arkasında sebebin belli olduğu iddia edildi.

Engin Polat'ın başka kadınlarla fotoğrafı ifşalandı!