Verilerle Konuştu: Lvbel 5'ten HAVHAVHAV'ın CİMER'e Şikayet Edilmesinin Ardından Manidar Paylaşım!
Verilerle Konuştu: Lvbel 5'ten HAVHAVHAV'ın CİMER'e Şikayet Edilmesinin Ardından Manidar Paylaşım!
Rapçi Lvbel 5'in geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü 'HAVHAVHAV' isimli şarkısı sosyal medyada viral olurken tepkilere de sebep olmuştu.
Kısa süre içerisinde viral olan şarkı kimilerinin diline dolanıp beğenisini toplarken, kimileri tarafından da CİMER'e şikayet edilmişti.
CİMER şikayeti sonrası Lvbel 5'ten manidar bir paylaşım geldi. Rapçi, Spotify verileriyle konuştu.
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"Doğuştan Beri Haklıyım", "Sezen Aksu", "Ne?", "10 Numara", "NKBİ" ve "ralli" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan ve listelerin başına oturan rapçi Lvbel 5'in şarkılarına daha önce mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir.
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Şimdiye dek kendi hayran kitlesiyle kariyerini parlatan Lvbel 5 son birkaç gündür herkesin dilinde! Sebebi de "HAVHAVHAV" isimli, yarısında ciddi ciddi havladığı yeni şarkısı...
Kısa bir süre içerisinde tüm sosyal medya mecraların ana gündemi haline gelen şarkı kimileri tarafından çok beğenilirken İrem Derici gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişinin de tepkisini çekmişti.
CİMER şikayeti ardından geçtiğimiz saatlerde Lvbel 5'ten manidar bir paylaşım geldi.
Spotify verileriyle konuşmayı tercih eden Lvbel 5, Top 50 listesinde Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasında bir numaraya yükselen "HAVHAVHAV"ı gururla paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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