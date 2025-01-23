Sürekli Havladığı Şarkısının Tanıtımıyla Dinleyenlere Şok Yaşatan Lvbel C5 X Kullanıcılarının Diline Düştü
Sürekli Havladığı Şarkısının Tanıtımıyla Dinleyenlere Şok Yaşatan Lvbel C5 X Kullanıcılarının Diline Düştü
Son zamanlarda müzik listelerinde adını üst sıralara yazdırmayı başaran Lvbel C5’in adını sık sık duyar olduk. Klipleri ve şarkı sözleriyle müzik dünyasına alışagelmedik parçalar sunan isim adını rap sektöründe duyurmaya başladı. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan 2001 doğumlu rapçi son şarkısıyla yine gündem oldu. 'HAVHAVHAV' isimli parçanın X'e düşen kesiti yorumları geciktirmedi. Gelin dillere düşen parçaya ve gelen tepkilere birlikte bakalım.
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"Doğuştan Beri Haklıyım" "Sezen Aksu" "Ne?" gibi şarkılarıyla rap sektöründe adını duyuran ve listelerin başında kalmayı başaran Lvbel C5'in adını daha önce duymuş olabilirsiniz.
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Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan 2001 doğumlu rapçi adından müzik piyasasında bahsettirmeye son hızda devam ediyor.
Cuma günü yeni şarkısı "HAVHAVHAV"ı yayınlayacağını duyuran Lvbel C5'in parçasının kesiti bile gündem olmaya yetti.
Gelin önce dillere düşen şarkının o kesitine birlikte bakalım 👇
X halkının tepkilerini de şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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