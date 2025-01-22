"Hiç Linç Yemiyorum" Demişti: Yangın Faciasına Tepki Tweet'ini Silen Giray Altınok Eleştirilerin Odağı Oldu
"Hiç Linç Yemiyorum" Demişti: Yangın Faciasına Tepki Tweet'ini Silen Giray Altınok Eleştirilerin Odağı Oldu
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yer alan Grand Kartal otelinde 21 Ocak günü başlayan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı. Olaya dair görüntüler ve detaylar gündemde kalmaya devam ederken ilk tepkiler sosyal medyada yükselmişti. Ünlü isimler de ihmaller karşısında öfke püskürmüştü. 21 Ocak günü oyuncu Giray Altınok da attığı tweetle yangın faciasına 'Kahrolun ya...' diyerek tepki göstermişti. Yaptığı paylaşımı silen Altınok kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü isim kısa süre sonra X hesabını kapattı.
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Bolu, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın faciayla sonuçlanmış ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
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Otelin alevler içinde kaldığı anlar ve yardım çığlıkları sosyal medyada tepkilerin hızla yükselmesine yol açmıştı.
Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Oğuzhan Uğur gibi ünlüler sosyal medya hesaplarından yaşanan facianın boyutuna ve alınmayan tedbirlere dikkat çekerken Giray Altınok da tepkisini attığı tweetle dile getirmişti.
Yangın felaketinin ardından "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." diyerek tepki gösteren Altınok attığı tweeti silince kısa sürede eleştirilerin odak noktası oldu.
Büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Altınok çözümü X hesabını kapatmakta buldu.
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Daha önce katılığı bir programda "Ben linç yemiyorum" açıklamasında bulunan Giray Altınok'un o anlarını şöyle hatırlayalım 👇
Gelen tepkilerin bazıları da bu şekilde 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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