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Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Bolu Yangınındaki AFAD Görevlilerinin Otele Alınmamasına Ateş Püskürdü

Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Bolu Yangınındaki AFAD Görevlilerinin Otele Alınmamasına Ateş Püskürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2025 - 18:30

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir felakete yol açarak 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangın esnasında ortaya çıkan görüntüler tepkilerin giderek artmasına neden olurken ortaya çıkan detaylar şoke etmeye devam ediyor. Son olarak yangının çıktığı andan itibaren canla başla sahada görev yapan AFAD görevlilerinin otellere alınmadığı ortaya çıkmıştı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup otellerin AFAD ekiplerinden talep ettikleri ücrete ateş püskürürdü.

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Bolu, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın 76 kişinin vefatına ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bolu, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın 76 kişinin vefatına ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Otelin gecelik konaklama maliyetinden tutun da yangın merdiveni, duman dedektörü, yangın söndürme tüpü gibi insan hayatının kurtulmasında büyük rol oynayan gereçlerin eksikliğine kadar birçok konu manşetlere konu olmuş, öğrenilen gelişmeler duyanları şoke etmeye devam etmişti.

Otelin gecelik konaklama maliyetinden tutun da yangın merdiveni, duman dedektörü, yangın söndürme tüpü gibi insan hayatının kurtulmasında büyük rol oynayan gereçlerin eksikliğine kadar birçok konu manşetlere konu olmuş, öğrenilen gelişmeler duyanları şoke etmeye devam etmişti.

Yangın sonrası ortaya çıkan korkunç manzara görenlere felaketin boyutunu bir kez daha kanıtlarken yangında canla başla çalışan ve 24 saat boyunca ter döken AFAD ve itfaiye ekiplerinin otellere alınmadığı öğrenilmişti.

Yangın sonrası ortaya çıkan korkunç manzara görenlere felaketin boyutunu bir kez daha kanıtlarken yangında canla başla çalışan ve 24 saat boyunca ter döken AFAD ve itfaiye ekiplerinin otellere alınmadığı öğrenilmişti.

Bölgede bulunan Tv100 muhabiri Fatih Poyraz geçtiğimiz saatlerde otelin rezervasyon almaya devam ettiğini ifade ederken yangında 24 saatten fazladır çalışma yapan AFAD ekiplerinin, otelin yanmayan binasında konaklaması için ücret talep edildiğini söylemişti.

Bölgede bulunan Tv100 muhabiri Fatih Poyraz geçtiğimiz saatlerde otelin rezervasyon almaya devam ettiğini ifade ederken yangında 24 saatten fazladır çalışma yapan AFAD ekiplerinin, otelin yanmayan binasında konaklaması için ücret talep edildiğini söylemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

AFAD ekiplerinden ücret talep edilmesi sosyal medyaya damga vururken Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ter döken görevlilere uygulanan tarifeye ateş püskürdü.

AFAD ekiplerinden ücret talep edilmesi sosyal medyaya damga vururken Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ter döken görevlilere uygulanan tarifeye ateş püskürdü.
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"Ne zaman insan olmayı öğreneceğiz? Ne zaman vicdan sahibi olacağız? Bu açgözlülükten kurtulmak için daha ne olması gerekiyor? Nasıl bir millet olduk biz böyle? Yazıklar olsun." ifadelerini kullanan Melis Sütşurup AFAD ekiplerinden otelin istediği ücreti karşılamak için hazır olduğunu da belirtti.

"Ne zaman insan olmayı öğreneceğiz? Ne zaman vicdan sahibi olacağız? Bu açgözlülükten kurtulmak için daha ne olması gerekiyor? Nasıl bir millet olduk biz böyle? Yazıklar olsun." ifadelerini kullanan Melis Sütşurup AFAD ekiplerinden otelin istediği ücreti karşılamak için hazır olduğunu da belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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