Kartalkaya'da Kayak Tatiline Umarsızca Devam Eden Vatandaşları Gören Şahan Gökbakar Sinirlerine Hakim Olamadı!
Kartalkaya'da Kayak Tatiline Umarsızca Devam Eden Vatandaşları Gören Şahan Gökbakar Sinirlerine Hakim Olamadı!
Bolu, Kartalkaya'daki korkunç yangın faciası sonucunda 76 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi fakat saatler ilerleyip can kaybı arttıkça kişilere, kurumlara ve işletmeye olan öfke giderek büyüdü.
Birkaç saat önce bölgedeki diğer otellerde konaklayan insanların, kayak keyfine aralıksız devam ettiğini gösteren bir video yayılmış, hayrete düşürmüştü.
Videoya denk gelen Şahan Gökbakar, öfkesine hakim olamadı.
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Türkiye bu sabah kabusun içine uyandı. Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otele tatile giden 76 vatandaşımız, sabaha karşı 3.30 sularında çıkan korkunç yangında hayatını kaybetti.
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Konuyla ilgili henüz herhangi bir sorumluluk üstlenilmedi, yangının çıkış sebebi de belli olmadı. Fakat kişilere, kurumlara ve işletmeye olan öfke saatler ilerledikçe arttı. Tedbirsizlik ve ihmal sonucu yaşananlar yürekleri dağladı.
Tüm bunlar yaşanırken, birkaç saat önce aynı bölgede bulunan başka otellerde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği aşağıdaki videoyla ortaya çıkmıştı.
Sabah saatlerinde yangın haberini görür görmez, ""Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor. Kurtulanların iddialarına göre ne yangın merdiveni varmış ne alarm çalmış. Bu otelle yangın merdiveni ve alarm sistemi yeterli olmadan ruhsat verenler de denetleyenler de suça ortak" sözleriyle yaşananlara ateş püsküren Şahan Gökbakar, tatiline devam eden diğer vatandaşları görünce iyice küplere bindi.
Gökbakar, X hesabından "Lan siz nasıl insansınız?" çıkışında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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