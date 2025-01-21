Gani Müjde Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otel'de Yıllar Önce Çekilmiş Bir Pozunu Paylaştı!
Gani Müjde Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otel'de Yıllar Önce Çekilmiş Bir Pozunu Paylaştı!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Sömestr tatili nedeniyle inanılmaz bir yoğunluk yaşanan otelde 66 kişi hayatını hayatını kaybetti. Acı tablonun her geçen saat büyüdüğü olaya kayıtız kalamayan isimlerden biri de ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde oldu. Gani Müjde küle dönen Kartalkaya'daki otelde yıllar önce çekilmiş bir karesini paylaşıp acısını dile döktü.
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Tüm Türkiye bu sabah korkunç bir acıya uyandı. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve 66 canı hayattan koparttı.
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Ünlü otel, dış kaplamasının komple ahşap olmasıyla hızla alevlere teslim oldu. 10 saat sonra güçlükle söndürülebilen feci yangında 51 kişi de yaralandı.
İçimizi yakan acı olaya yönelik tepkiler çığ gibi büyürken ortaya atılan ihmal iddiaları ve 'yangın merdiveni dahi yoktu' haberleri iplerin daha da gerilmesine neden oldu.
Yaşananlara sessiz kalamayan isimlerden biri de ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde oldu.
Küle dönen Grand Otel'de yıllar önce çekilen bir karesini X hesabından paylaşan Müjde "Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte." diyerek devam etti:
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"Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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