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Çağla Şıkel Bolu Kartalkaya'da Yaşanan Yangın Felaketi Hakkında Üzüntüsünü Dile Getirirken Konuşmakta Zorlandı

Çağla Şıkel Bolu Kartalkaya'da Yaşanan Yangın Felaketi Hakkında Üzüntüsünü Dile Getirirken Konuşmakta Zorlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2025 - 19:50

Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Çarşamba günü yaşanan yangın felaketinin ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Yaşanan faciaya ünlü isimlerden de kısa sürede eleştiriler yükselmiş Şahan Gökbakar, Oğuzhan Uğur, Cem Yılmaz gibi isimler sosyal medyadan ihmallere seslerini yükseltmişti. Bugün muhabirlere yaklanan Çağla Şıkel yaşanan felaketle iligili duygularını paylaşırken konuşmakta zorlandı. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında Grand Kartal Otel’de 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında Grand Kartal Otel’de 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Oteldeki yangına dair alınan önlemlerdeki tedbirsizlik ve ortaya çıkan görüntüler faciayı gözler önüne sererken, sosyal medyadaki tepkilerin yanı sıra ünlüler de yaşananlara ateş püskürdü.

Oteldeki yangına dair alınan önlemlerdeki tedbirsizlik ve ortaya çıkan görüntüler faciayı gözler önüne sererken, sosyal medyadaki tepkilerin yanı sıra ünlüler de yaşananlara ateş püskürdü.

Çağla Şıkel de yaşanan felakete kayıtsız kalmayan isimlerden biri oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel olaya dair üzüntüsünü dile getirdi.

Çağla Şıkel de yaşanan felakete kayıtsız kalmayan isimlerden biri oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel olaya dair üzüntüsünü dile getirdi.

"Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum ve inanılmaz üzgünüm. Dünyanın neresinde olursa olsun korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Umarım ihmalkarlıkların sonucu yaşadığımız felaketin suçluları cezalarını en ağır şekilde çeker." ifadelerini kullanan isim suçluların ceza çekmesi gerektiğini dile getirdi.

"Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum ve inanılmaz üzgünüm. Dünyanın neresinde olursa olsun korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Umarım ihmalkarlıkların sonucu yaşadığımız felaketin suçluları cezalarını en ağır şekilde çeker." ifadelerini kullanan isim suçluların ceza çekmesi gerektiğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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