Boşanma Davasını İkizler İçin Gizli Tuttukları Söylenen Pelin Akil'den İddialara Takılmış Plak Misali Cevap!
Boşanma Davasını İkizler İçin Gizli Tuttukları Söylenen Pelin Akil'den İddialara Takılmış Plak Misali Cevap!
Dizi arkadaşlıklarının aşka dönüşmesinden sonra 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan magazin gündeminin sevilen isimlerinden. Son zamanlarda sık sık manşetlere boşanma haberleriyle düşen çiftin açıklamaları da ayrı konuşuluyor. Hatta ortaya çıkan son iddialarda boşanma prosedürlerinin başladığı öğrenilmişti.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Akil ayrılık iddialarına cevap verdi. “Herhangi bir sorun yok mu aranızda?” sorusuna ise yanıt vermekten kaçınan isim yine 'şu an' vurgusuyla göze battı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuklarının yanı sıra gıptayla bakılan aileleriyle de adından bahsettiren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sosyal medyada çok beğenilen çiftlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat ikilinin arasının bir süredir açık olduğu haberleri gündemden düşmüyor, çiftimiz ise gerek paylaşımları gerek de açıklamalarıyla zaman zaman bu iddialara mahal verebiliyor.
Geçtiğimiz haftalarda yine boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma prosedürlerini başlattığı hatta ikiz kızları için bu süreci gizli tuttuğu söylenmişti.
Zaman zaman haklarında çıkan boşanma iddialarına cevap veren Pelin Akil daha önce bu soruları son derece gergin bir tavırla karşılamış ve "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." ifadeleriyle iddiaları yalanlamak yerine bir hayli kuvvetlendirmişti.
Eşi Anıl Altan’la bir kez daha ayrılık haberlerine karışarak gündeme gelen Pelin Akil takılmış plak misali verdiği “Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler çok sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor” cevabıyla yine kafaları karıştırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Akil “Herhangi bir sorun yok mu aranızda?” sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın