Sabancıların Bir Başka İstenmeyen Gelini Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı'yla Olaylı Biten Aşkını Anlatıyoruz!
Yıllardır sosyetenin en çok konuşulan ailelerinden biri olan Sabancılar son zamanlarda gündemden düşmemeye devam ediyor. Özellikle Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın adını sık sık duymaya alıştık. Yalıda yaşandığı varsayılan gerginlik geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlele gündemde bomba etkisi yaratırken goygoyseverler de paylaşımlarıyla kahkaha tufanına neden olmuştu.
Ortaya çıkan haberler Sabancı ailesinin hatta özellikle Hacı Sabancı'nın karıştığı magazin olaylarını tekrardan gün yüzüne çıkartırken geçmiş aşklardan biri yeniden patlak verdi. Yıllar önce Özge Ulusoy'la aşk yaşayan Hacı Sabancı'nın o ilişkisi de Arzu Sabancı engeline takılmıştı! Peki neler yaşanmıştı? Gelin detayları birlikte hatırlayalım!
Sabancıların adını magazin manşetlerinde ve gündemde görmeye hepimiz alışığız... Ailenin en popüler isimlerinden olan Hacı Sabancı ise şu sırlalar ayrı konuşuluyor malumunuz.
Arzu Sabancı'nın biricik oğlu Hacı Sabancı, pek sevdiği gelini Nazlı ve ilk göz ağrısı Alara gündemden bir an olsun düşmezken eski defterler de haliyle açılıyor.
Geçmişe dair skandalların yeniden alevlenmesiyle ne yapılan goygoy son buluyor ne de Sabancı veliahtlarının geçmiş aşkları dillerden düşüyor.
Biz de bugün sizlerle birlikte Hacı Sabancı'nın henüz biricik karısı Nazlı Sabancı'yı bulmadan önce Özge Ulusoy'la yaşadığı aşkın derinliklerine ineceğiz.
6 yıl boyunca ilişkilerini sürdüren haliyle de bir noktada hayatlarını birleştirecekleri düşünülen Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı çifti magazinin en gözde isimlerindendi.
2011 senesinde ayrı ayrı gittikleri mekanda yakınlaşan ve geceden birlikte ayrılan çiftin anında manşetlere yerleşmiş, Ulusoy'un Sabancı'dan beş yaş büyük olması ayrı olay olmuştu.
O zamanlar ilişkilerini daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sabancılar yine çok başarılı olamasa da bu ilişki duyanlara sürpriz olmuştu.
Fakat tahmin edersiniz ki çiftin en büyük sorunu ne basın ne magazindi... Arzu Sabancı'nın Özge Ulusoy'u istemediği iddiaları manşetleri hızla sarmıştı.
İlişkilerinin öğrenilmesinden ve Ulusoy hakkında çıkan 'istenmiyor' haberlerinden sonra her davette birlikte boy gösteren çiftimiz çıktıkları seyahatlerle de adlandırdan bahsettirmeye başlamıştı.
Sabancı'nın kendisine hediye ettiği SA plakalı araçla Bebek'te tur atan Ulusoy'un havasından geçilmezken kimse hikayenin böyle biteceğini tahmin edemezdi...
İstenmeyen gelin ilan edilmesine rağmen lüks hediyeler havada uçuşmuş Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy ele ele pozlarını vermeye bir süre daha devam etmişti.
Ta ki bu ilişkinin kısa bir ayrılıkla sarsılmasına kadar! Ulusoy ve Sabancı'nın 6 yıl boyunca devam eden ilişkisi ipin ucunun Arzu Sabancı'ya dokunmasıyla birlikte son buldu! Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'dan biricik annesi Arzu Sabancı ile ilgili sözleri yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti.
İddialara göre Londra tatilindeyken Sabancı'nın Özge Ulusoy'un telefonunda bulduğu Arzu Sabancı hakkındaki ağza alınmayacak laflar bu aşka noktayı koymuştu.
Ayrılık sonrası Hacı Sabancı'nın "Mesajlarda ‘Beni istemiyorlar, çok üzülüyorum’ gibi şeyler yazmıyordu. Direkt, planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge’nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş’’ ifadeleriyle iddiaları doğrulaması ise büyük olay yaratmıştı.
6 yıl süren ilişkisinin bitmesinin ardından Hacı Sabancı şimdiki karısı ve kızı Arzu Alara'nın annesi Nazlı Sabancı ile aşkını da görmüş olduğunuz bu pozla duyurmuştu.
2017 senesinde başladıkları ilişkilerini 2021 senesinde çok konuşulan bir düğünle taçlandıran Hacı ve Nazlı Sabancı çifti şimdilerde gündeme bambaşka konularla geliyor orası ayrı...
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