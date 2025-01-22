Sabancıların Bir Başka İstenmeyen Gelini Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı'yla Olaylı Biten Aşkını Anlatıyoruz!

Yıllardır sosyetenin en çok konuşulan ailelerinden biri olan Sabancılar son zamanlarda gündemden düşmemeye devam ediyor. Özellikle Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın adını sık sık duymaya alıştık. Yalıda yaşandığı varsayılan gerginlik geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlele gündemde bomba etkisi yaratırken goygoyseverler de paylaşımlarıyla kahkaha tufanına neden olmuştu.

Ortaya çıkan haberler Sabancı ailesinin hatta özellikle Hacı Sabancı'nın karıştığı magazin olaylarını tekrardan gün yüzüne çıkartırken geçmiş aşklardan biri yeniden patlak verdi. Yıllar önce Özge Ulusoy'la aşk yaşayan Hacı Sabancı'nın o ilişkisi de Arzu Sabancı engeline takılmıştı! Peki neler yaşanmıştı? Gelin detayları birlikte hatırlayalım!