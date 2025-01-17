Yoksa İstenmiyor mu? Faruk Sabancı ile Aşk Yaşayan Esra Bilgiç Sabancı Ailesinin Engeline mi Takıldı?
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın masallardan fırlama aşkının ardından başka bir Sabancı'nın daha aynı sektörden bir isimle aşk yaşaması magazin manşetlerinde yankı uyandırmıştı.
Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç aşkı hiç beklemediğimiz anda meydana çıkmış, ikilinin sessiz sedasız birlikteliği sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü. Birlikte görüntülendikleri ilk günden bu yana aşkını gözler önünde yaşamaya başlayan çiftimiz ise kısa sürede birlikte paylaşımlara başlamıştı.
Fakat Takvim'in öne ortaya çıkarttığı habere göre Esra Bilgiç de Hande Erçel'le aynı kaderi paylaşıyormuş! Esra Bilgiç'in de istenmediğini düşündüren Sabancı ailesinin hamlesine gelin birlikte bakalım!
DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı'nın güzel oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşadığı iddiaları manşetleri sarmışken magazine yakalanan çift el ele görüntüleriyle ilişkilerini doğrulamıştı.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel arasındaki aşkın ardından bir Sabancı'nın daha gönlünü oyuncu güzele kaptırması ise gündemde resmen bomba etkisi yaratmıştı.
Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı'yla aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte Sabancı ailesine yakıştırılmaya başlanan bir diğer isim de Esra Bilgiç oldu.
Takvim'in öne çıkardığı habere göre Esra Bilgiç'e Sabacı ailesinin uyguladığı tarife güzel oyuncunun ailede istenmediğini akıllara getirdi.
Göz önünde yaşadıkları ilişkileri uzun süredir devam etse de hatırlarsanız Hakan Sabancı'nın annesi Arzu, babası Ömer, kardeşleri Hacı ve Kerim'le Hacı'nın eşi Nazlı'nın Hande Erçel'i sosyal medya hesaplarından takip etmediği ortaya çıkmıştı.
Takvim'in haberine göre şimdi de aynı tarife Esra Biliç'e uygulandı! Sabancı ile aşklarında 'aile' engeline takılan Bilgiç'i hiç kimsenin istemediği ve sosyal medyadan takip etmediği öne sürüldü.
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