Alizade'nin Estetiğe Girişmeden Önceki Yıllara Ait Çocukluk Fotoğrafları Görenleri Şoklardan Şoklara Soktu!

Çıkarttığı şarkılarla adından bahsettiren ve kısa sürede rap dünyasında bilinir hale gelen Alizade'nin adını sık sık paylaşımlarıyla anıyoruz. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar olsun klipleri ve eşi benzeri bulunmayan şarkı sözleri olsun kendisi epey bir ilgi çekiyor. 'Kocam' şeklinde tanıttığı Edis ve Ezhel gibi isimlerle de gündeme düşen Alizade bu sefer çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla konuşuldu. Alizade'nin estetik operasyon öncesi hali sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi!