Alizade'nin Estetiğe Girişmeden Önceki Yıllara Ait Çocukluk Fotoğrafları Görenleri Şoklardan Şoklara Soktu!
Alizade'nin Estetiğe Girişmeden Önceki Yıllara Ait Çocukluk Fotoğrafları Görenleri Şoklardan Şoklara Soktu!
Çıkarttığı şarkılarla adından bahsettiren ve kısa sürede rap dünyasında bilinir hale gelen Alizade'nin adını sık sık paylaşımlarıyla anıyoruz. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar olsun klipleri ve eşi benzeri bulunmayan şarkı sözleri olsun kendisi epey bir ilgi çekiyor. 'Kocam' şeklinde tanıttığı Edis ve Ezhel gibi isimlerle de gündeme düşen Alizade bu sefer çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla konuşuldu. Alizade'nin estetik operasyon öncesi hali sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi!
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Şarkılarıyla kariyerinin zirvesine ulaşan, bunun yanı sıra da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline gelen Alizade'yi manşetlerde görmeye alıştık.
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olduğu kadar karıştığı olaylarla da gündeme gelen Alizade açıklamalarıyla sık sık konuştuğumuz isimlerden.
Bir dönem şarkıcı Ezhel'le yaşadığı 'ilişkiyle', ardından da 'kaynanasıyla' yaşadığı atışmayla gündeme düşen isim son olarak çocukluk yıllarına ait pozlarla sosyal medya damgasını vurdu.
24 yaşındaki rapçi 2018 senesinde yaptığı ilk Instagram paylaşımlarıyla zaten gençlik yıllarını takipçilerinin gözü önüne sermişti.
Ardından Alizade olduğu iddia edilen birçok görsel sosyal medyaya damga vurmuştu. Şimdi o karelere yenilere eklendi.
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Henüz çocuk diyebileceğimiz yaşlardaki kareleriyle ve estetik işlem değmemiş yüzüyle dikkat çeken Alizade'nin güzelliği ise tam puan aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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