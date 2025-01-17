Yusuf Yazıcı Paraya Kıymış: Futbolcu Kocasından Melisa Aslı Pamuk'a Milyonluk Hamilelik Hediyesi

Geçtiğimiz sene futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarıyla herkesleri ufak çaplı bir şoka sokmuştu. 2023 yılında başlayan aşklarını yurt dışında yaptıkları törenle taçlandıran çiftten kısa bir süre sonra başka bir müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğunu yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Melisa Aslı Pamuk şimdilerde bebeğini kucağına almaya resmen gün sayıyor!

Yeni hamilelik pozlarını paylaşan Pamuk'un parmağındaki yüzüğün ise Yusuf Yazıcı'dan hamilelik hediyesi olduğu ve 2 milyon TL değerinde olduğunu iddia edildi.