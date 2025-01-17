Yusuf Yazıcı Paraya Kıymış: Futbolcu Kocasından Melisa Aslı Pamuk'a Milyonluk Hamilelik Hediyesi
Yusuf Yazıcı Paraya Kıymış: Futbolcu Kocasından Melisa Aslı Pamuk'a Milyonluk Hamilelik Hediyesi
Geçtiğimiz sene futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarıyla herkesleri ufak çaplı bir şoka sokmuştu. 2023 yılında başlayan aşklarını yurt dışında yaptıkları törenle taçlandıran çiftten kısa bir süre sonra başka bir müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğunu yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Melisa Aslı Pamuk şimdilerde bebeğini kucağına almaya resmen gün sayıyor!
Yeni hamilelik pozlarını paylaşan Pamuk'un parmağındaki yüzüğün ise Yusuf Yazıcı'dan hamilelik hediyesi olduğu ve 2 milyon TL değerinde olduğunu iddia edildi.
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2011 senesinde Türkiye Güzeli seçilmesiyle birlikte hayatımıza giren şimdilerde kendisini ekranlarda görmeye bir hayli alıştığımız Melisa Aslı Pamuk güzelliğiyle adından bahsettiren isimlerden biri.
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Geçtiğimiz sene mayıs ayında dünyaevine giren ve birbirinden güzel gelinlikli fotoğraflarıyla herkesleri kendine hayran bırakan Melisa Aslı Pamuk bir sene süren ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.
Yusuf Yazıcı ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesaplarından yaptıkları pozlarla resmileştiren Pamuk ardından düğün karelerini de paylaşımlarla duyurmuştu.
Evliliklerinden birkaç ay sonra yine müjdeli bir haberle gündeme gelen çiftimiz bebek bekledikleri iddialarını görmüş olduğunuz bu fotoğrafla doğrulamıştı.
Doğuma gün sayan Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz günlerde karnı burnunda yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Parmağındaki detayla dikkat çeken isme Yusuf Yazıcı'nın hamilelik hediyesi olarak 2 milyon TL değerinde bir yüzük aldığı iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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