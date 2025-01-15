"Eski Eşiniz Kaya Çilingiroğlu'nun Düğününe Gider Miydiniz?" Diye Soran Muhabire Hülya Avşar Had Bildirdi!
"Eski Eşiniz Kaya Çilingiroğlu'nun Düğününe Gider Miydiniz?" Diye Soran Muhabire Hülya Avşar Had Bildirdi!
Geçtiğimiz gece kızları Zehra'nın yeni yaşını kutlamak için bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar muhabirlere yakalandı. Hülya Avşar gündemi sallayan 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' hakkında konuşurken bir anda karşılaştığı soruyla neye uğradığını şaşırdı.
Şimdilerde kendinden bir hayli küçük, 35 yaşındaki sevgilisiyle kameralara yakalanan Çilingiroğlu hakkında Hülya Avşar'a sorular yöneltildi. Eski eşinin düğünü olsa gider miydi sorusuna karşılık Hülya Avşar sessizliğini koruyamadı.
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1997 senesinde Paris'te dünyaevine giren, ardından da magazin manşetlerinin en ilgi çeken ikililerinden biri olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun olaylı aşkını daha önce duyanlarınız vardır.
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Evliliklerinden bir sene sonra kızları Zehra'yı kucaklarına alan çiftin mutlu birlikteliği pek de uzun sürmemiş Kaya Çilingiroğlu ağzından kaçırdığı ihanetle hafızalara yerleşmiş ve magazin manşetlerine uzun süre malzeme olmuştu.
Hülya Avşar ile görüşmeye devam eden ve kızları Zehra ile verdiği pozlarla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda 26 yaşındaki kızı Zehra'dan 2 yaş küçük bir isimle aşk iddialarına karışmıştı.
Daha önce kameralara yakalanan futbol yorumcusu ardından 35 yaşındaki başka bir kadınla birlikteliğini "hanımefendi de kız arkadaşım, ilişkimiz çok yeni" ifadeleriyle doğrulamıştı.
Geçtiğimiz gün kızları Zehra'nın yaş günü için bir araya gelen Hülya Avşar'a muhabirler Çilingiroğlu'nun aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltti.
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Gazetemagazin kameralarına konuşan Hülya Avşar bir anda muhabirin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. "Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisiyle düğünü olsa gider miydiniz?" şeklinde bir soru yönelten muhabire Avşar had bildirdi.
"Sevgilisiyle tanışır mıydınız?" sorusuna "Ben ne tanışayım olum manyak mısınız? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" şeklinde cevap veren Hülya Avşar fena sinirlendi!
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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