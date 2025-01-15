Ceyda Düvenci'nin Alyanslı Pozlarını Gören Bülent Şakrak Yeni Sevgilisi Burcu Kirman'ı Sıkıca Sarıp Sarmaladı!
Ceyda Düvenci'nin Alyanslı Pozlarını Gören Bülent Şakrak Yeni Sevgilisi Burcu Kirman'ı Sıkıca Sarıp Sarmaladı!
2025 senesinin ilk aşk bombasını oyuncu Burcu Kirman'la yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla patlatan Bülent Şakrak yine aşka geldi!
2023 senesinde boşanma kararı alan ve aşkı başka isimlerde bulan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yine adından bahsettirmeye devam ediyor. Güçlü Mete ile taktıkları alyanslar yüzünden birikteliğini şimdilerde ileriye taşıdığı düşünülen Düvenci geçtiğimiz günlerde o pozlarla konuşulmuştu. Şimdi de Şakrak'tan kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Kirman'la samimi pozlar geldi!
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2014 senesinde dünyaevine giren oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin birlikteliği ve kurdukları güzel aile gıptayla bakılanlardan biriydi hatırlarsanız.
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2023 senesinde 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift şimdilerde mutluluğu başka isimlerde buldu... Hatta aşk dolu paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile birlikte olan ve her seferinde ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Düvenci geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir pozla akıllara nişan ihtimallerini sokmuştu.
Şakrak da 2025 senesinde yeni bir aşkla başlamış, kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'la birlikteliğini görmüş olduğunuz pozla duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise Düvenci'nin alyanslı pozlarını gören Şakrak'tan sevgilisi Burcu Kirman'ı sıkıca sarıp sarmaladığı pozlar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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