Cinsel Hayatlarını İfşalamıştı: Mehmet Ali Erbil'i Başka Bir Kadınla Gören Gülseren Ceylan Zıvanadan Çıktı!
Cinsel Hayatlarını İfşalamıştı: Mehmet Ali Erbil'i Başka Bir Kadınla Gören Gülseren Ceylan Zıvanadan Çıktı!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ikilisinin adı son zamanlarda ayrılıkla anılmış, olaylı ilişkileriyle manşetlere yansıyan çift son günlerde açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gülseren Ceylan'ın ayrılık sonrası yaptığı cinsel hayat açıklaması ise sosyal medyayı resmen sallamıştı.
Ceylan, geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'in yanındaki kadını görünce küplere bindi. Erbil'e sinirlenen isim 'O bunu yaptı ya, ben de bugün başka biriyle birlikte olacağım.' ifadelerini kullandı.
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Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kariyerinden ziyade Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Hakkında çıkan yasa dışı bahis reklamı soruşturması yüzünden ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil evinden açtığı yayınlarla da gündeme düşüyor.
Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şovmen son olarak yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti.
“Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı" diyerek cevap veren Gülseren Ceylan son olarak cinsel hayatlarını masaya yatırmıştı.
Ayrılık sonrası yaptığı açıklamaların ardından Mehmet Ali Erbil'in yanına görüntülü bağlanan Gülseren Ceylan ünlü ismi başka bir kızla görünce resmen küplere bindi.
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"O bunu yaptı ya, ben de bugün başka biriyle birlikte olacağım." diyen Ceylan Mehmet Ali Erbil'e sözleriyle gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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