Wanda Nara'nın Icardi'ye Dönme Umuduyla Ayrıldığı Rapçi Sevgilisi L-Gante Anında Kendine Yeni Bir Aşk Buldu!
Wanda Nara'nın Icardi'ye Dönme Umuduyla Ayrıldığı Rapçi Sevgilisi L-Gante Anında Kendine Yeni Bir Aşk Buldu!
Icardi ile bir ayrıl bir barış sürdürdüğü ilişkisini rapçi sevgilisi L-Gante ile yaptığı samimi paylaşımlarla noktalayan Wanda Nara yine gündeme aşk hayatıyla düştü. Futbolcu ile oldukça olaylı bir boşanma sürecine giren Wanda Nara tam mutlu oldum derken L-Gante ile olan birlikteliğinin bittiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Icardi'ye dönme umuduyla izlediği yol ise hüsranla sonuçlanmıştı. Icardi de kısa bir sürenin ardından aşk iddialarına karıştığı China Suarez ile birlikteliklerini herkeslere göstermişti. Wanda'nın eski sevgilisi L-Gante'nin de vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi ile yaşadığı toksik ilişki ile adını duyuran ve ister istemez hatrı sayılır bir bilinirlik kazanan Wanda Nara'yı bizi her seferine ufak çaplı şoklara sokan hamleleriyle duyar olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanma aşamasında olduğunu söyleyen fakat sürekli yaptığı hareketlerle kafaları karıştıran Wanda Nara aniden rapçi L-Gante ile yaşadığı birlikteliği cümle aleme duyurmuştu.
Bu süreçte Icardi'ye rahat vermeyen Wanda yine paylaşımlarıyla ve ifşaladığı mesajlarla gündeme oturmuş ve futbolcuyu şikayet bile etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kendisini unutmaması için elinden geleni ardına koymayan Wanda Nara önce rapçi sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırmış, ardından da Icardi ile fotoğraflarını arşivden çıkartmıştı.
Rapçi sevgilisini anında unutan Wanda Nara'nın Icardi'ye geri dönmek istediği ortaya çıkmıştı... Fakat Icardi akıllandı ve bir süredir aşk iddialarına karıştığı China Suarez ile mutlu bir birlikteliğe başladıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara'ya Icardi'nin ardından bir darbe de L-Gante'den geldi! Paylaşımlarındaki gizemli kadınla dikkat çeken L-Gante yeni aşkını çabuk buldu!
O paylaşımı ve L-Gante'nin Wanda'nın ardından yeni bir ilişki yaşamaya başladığı hanımefendiyi de şöyle bırakalım👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın