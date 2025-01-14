Wanda Nara'nın Icardi'ye Dönme Umuduyla Ayrıldığı Rapçi Sevgilisi L-Gante Anında Kendine Yeni Bir Aşk Buldu!

Icardi ile bir ayrıl bir barış sürdürdüğü ilişkisini rapçi sevgilisi L-Gante ile yaptığı samimi paylaşımlarla noktalayan Wanda Nara yine gündeme aşk hayatıyla düştü. Futbolcu ile oldukça olaylı bir boşanma sürecine giren Wanda Nara tam mutlu oldum derken L-Gante ile olan birlikteliğinin bittiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Icardi'ye dönme umuduyla izlediği yol ise hüsranla sonuçlanmıştı. Icardi de kısa bir sürenin ardından aşk iddialarına karıştığı China Suarez ile birlikteliklerini herkeslere göstermişti. Wanda'nın eski sevgilisi L-Gante'nin de vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.