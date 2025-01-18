Miami'de Evlendiği İddia Edilmişti: Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop'la Düğününden Görüntüler Ortaya Çıktı!
Miami'de Evlendiği İddia Edilmişti: Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop'la Düğününden Görüntüler Ortaya Çıktı!
Bitter Dergisi'nin ortaya çıkarttığı görüntülere göre Reza Zarrab Dilara Altıntop'la evlendi. Geçtiğimiz günlerde Reza Zarrab'ın evleneceğine dair iddialar magazin manşetlerime yerleşmeye başlamıştı.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop'la Miami de evleneceği söylenmişti. Bitter Dergisi'nin ortaya çıkarttığı düğün kareleri evlilik iddialarını doğrulamış oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Ebru Gündeş'le yaptığı evlilikle de tanıyor olabileceğiniz iş adamı Reza Zarrab 2016 senesinde kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklanmış ardından itirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti.
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Ebru Gündeş ile 2010 senesinde başlayan evlilikleri 2021 senesinde bitirme kararı alan Reza Zarrab'ın adı sürekli evlilik iddialarına karışıyordu.
İsmini değiştirerek kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenilen Zarrab'ın geçtiğimiz aylarda ABD'de ortaya çıkan görüntüleri ise görenleri şoke etmiş kendisi tanınmakta zorlanılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeniden evlilik iddialarına karışan Reza Zarrab'ın sosyetenin bilindik isimlerinden Dilara Altıntop'la evlendiği söylenmişti.
Hatta düğün için Türkiye’den Miami’ye giden ünlü isimler arasında şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna gibi isimlerin de olduğu öne sürülmüştü.
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Bitter Dergisi'nin öne çıkarttığına göre, Amerika’da yaşayan Reza Zarrab, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami’de evlendi.
Düğünden ortaya çıkan karelerle iddialar doğrulanırken 150 kişilik düğünün 3 gün 3 gece sürdüğü aktarıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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