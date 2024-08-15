Bambaşka Birine Dönüşmüş: Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Meğerse Amerika'da Gününü Gün Ediyormuş!

Magazin Burada'nın haberine göre, Ebru Güneş'in eski eşi Reza Zarrab'ın sosyetik bir isimle dünyaevine girdiği iddia ediliyordu. Nikah masasına oturduğu söylenen ismin Amerika'da gününü gün ettiği iddia edildi. Resmen bambaşka birine dönüşen Zarrab, fitness koçu Ece Özbudak'la görüntülendi.