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Bambaşka Birine Dönüşmüş: Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Meğerse Amerika'da Gününü Gün Ediyormuş!

Bambaşka Birine Dönüşmüş: Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Meğerse Amerika'da Gününü Gün Ediyormuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 16:18

Magazin Burada'nın haberine göre, Ebru Güneş'in eski eşi Reza Zarrab'ın sosyetik bir isimle dünyaevine girdiği iddia ediliyordu. Nikah masasına oturduğu söylenen ismin Amerika'da gününü gün ettiği iddia edildi. Resmen bambaşka birine dönüşen Zarrab, fitness koçu Ece Özbudak'la görüntülendi.

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Şarkıcı Ebru Güneş'in hayat arkadaşı olarak medyada adını duyuran Reza Zarrab ortaya çıkan suçlamaların ardında 2010 senesinde başlayan evlilikleri 2021 senesinde bitirme kararı almıştı.

Şarkıcı Ebru Güneş'in hayat arkadaşı olarak medyada adını duyuran Reza Zarrab ortaya çıkan suçlamaların ardında 2010 senesinde başlayan evlilikleri 2021 senesinde bitirme kararı almıştı.

Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlar yüzünden tutuklanan Reza Zarrab'ın ABD’de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıktığı ve ismini değiştirerek kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenilmişti.

Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlar yüzünden tutuklanan Reza Zarrab'ın ABD’de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıktığı ve ismini değiştirerek kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenilmişti.

Son olarak, ismini Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab’ın sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edilmişti.

Son olarak, ismini Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab’ın sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edilmişti.

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Magazin Burada'nın haberine göre, evlendiği iddia edilen Reza Zarrab meğerse gününü gün ediyormuş! Değişimiyle de dikkat çeken ve neredeyse tanınmaz hale gelen Zarrab'ın bu karesi olay oldu.

Magazin Burada'nın haberine göre, evlendiği iddia edilen Reza Zarrab meğerse gününü gün ediyormuş! Değişimiyle de dikkat çeken ve neredeyse tanınmaz hale gelen Zarrab'ın bu karesi olay oldu.

Zarrab’ın bu karesinde Amerika’da yaşayan fitness koçu Ece Özbudak dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Zarrab’ın bu karesinde Amerika’da yaşayan fitness koçu Ece Özbudak dikkat çeken detaylardan biri oldu.

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