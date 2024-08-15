Yüzünden Düşen Bin Parça: Hazal Kaya ile Tatile Çıkan Ali Atay'ın Gerginliği Kafalarda Soru İşareti Oluşturdu
Yüzünden Düşen Bin Parça: Hazal Kaya ile Tatile Çıkan Ali Atay'ın Gerginliği Kafalarda Soru İşareti Oluşturdu
Gazete Magazin'in haberine göre Hazal Kaya ve Ali Atay Alaçatı sokaklarında baş başa görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorduğu sorulara güler yüzlü şekilde cevap veren Kaya'nın yanında Atay'ın yüzünden düşen bin parça akıllarda soru işareti oluşturdu.
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile 2019’da dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına aldı ve 2023'ün Şubat ayında ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı.
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Aileleriyle ve sevimli çocuklarıyla resmen gıpta ile bakılan ikili, son olarak Alaçatı sokaklarında objektiflere takıldı. Baş başa tatilinin tadını çıkartan çift gerginlikleriyle dikkat çekti. Hazal Kaya ve Ali Atay, keyifli bir yürüyüşe çıkmışken, Gazete Magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.
Paris Olimpiyatlarını izlemeye gittikten sonra hasta olan Hazal Kaya'yı dışarı çıkartan Atay'ın magazin muhabirlerinin çektiği görüntülerdeki gergin tavrı gözlerden kaçmadı!
Muhabirlerin sorularını güler yüzlü şekilde yanıtlayan Hazal Kaya'nın yanında yüzünden düşen bin parçayla yürüyen Atay “Herhangi bir program var mı?” sorusuna verdiği “Var var, baya var da şimdi anlatamam” yanıtıyla dikkat çekti.
İşte kafaları allak bullak eden o görüntüler 👇
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