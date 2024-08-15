Yüzünden Düşen Bin Parça: Hazal Kaya ile Tatile Çıkan Ali Atay'ın Gerginliği Kafalarda Soru İşareti Oluşturdu

Gazete Magazin'in haberine göre Hazal Kaya ve Ali Atay Alaçatı sokaklarında baş başa görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorduğu sorulara güler yüzlü şekilde cevap veren Kaya'nın yanında Atay'ın yüzünden düşen bin parça akıllarda soru işareti oluşturdu.