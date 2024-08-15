Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Sefer Rap Dünyasından: Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ünlü Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Bu Sefer Rap Dünyasından: Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ünlü Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 09:56

Magazin Burada muhabirleri geçtiğimiz gece Survivor yarışmasıyla şöhrete koşan Aleyna Kalaycıoğlu'nu rapçi Canbay ile birlikte görüntüledi. Magazin Burada'nın haberine göre ikili yeni bir aşka yelken açtı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor yarışmasından sonra şöhretin zirvesine çıkan ve müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcılığın yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde. Son dönemde, yalnızca müzik değil, kalp atışları da dillerden düşmeyen Kalaycıoğlu’nun özel yaşamı, magazin dünyasının radarında.

Survivor yarışmasından sonra şöhretin zirvesine çıkan ve müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcılığın yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde. Son dönemde, yalnızca müzik değil, kalp atışları da dillerden düşmeyen Kalaycıoğlu’nun özel yaşamı, magazin dünyasının radarında.

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden Kalaycıoğlu oldukça olaylı bir sezon geçirmiş ve Doğukan Güngör ile adından bahsettirmişti.

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden Kalaycıoğlu oldukça olaylı bir sezon geçirmiş ve Doğukan Güngör ile adından bahsettirmişti.

Çıkan haberlerin ardından Kalaycıoğlu'nun yaptığı açıklamanın detaylarından burada bahsetmiştik 👇

Magazin Burada'nın haberine göre aşk hayatı gündemden düşmeyen Kalaycıoğlu'nun şimdi de bir rapçi ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin Burada'nın haberine göre aşk hayatı gündemden düşmeyen Kalaycıoğlu'nun şimdi de bir rapçi ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin Burada kameralarını karşısında gören Kalaycıoğlu ve rapçi Canbay'ın panik dolu halleri gözlerden kaçmadı. Öyle ki rapçi cüzdanını uğradıkları dükkanda unuttu!

Magazin Burada kameralarını karşısında gören Kalaycıoğlu ve rapçi Canbay'ın panik dolu halleri gözlerden kaçmadı. Öyle ki rapçi cüzdanını uğradıkları dükkanda unuttu!

İşte o anlar 👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın