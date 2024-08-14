Aranan 'Adam' Bulundu: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İkilisinin Aşkı Romantik Anlarla Tescillendi!
Aranan 'Adam' Bulundu: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İkilisinin Aşkı Romantik Anlarla Tescillendi!
Arkadaşlarıyla birlikte dışarda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan muhabirlerin aşk sorularına verdiği 'ortalıkta adam kalmadı' yanıtı ile gündeme oturmuş, ardından oyuncu Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışmıştı. Hafsanur Sabcaktutuan ve Kubilay Aka ikilisinin aşkı tescillendi, ikili baş başa görüntülendi!
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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken gazetecilere verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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“Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” şeklinde esprili bir yanıt veren Sancaktutan’ın bu açıklaması, kısa sürede büyük ilgi gördü ve ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile anılmaya başlandı.
Kalbini aynı ajansa bağlı olduğu Kubilay Aka’ya kaptırdığı iddia edilen Sancaktutan'a "büyük lokma ye, büyük söz söyleme" gibi tepkiler gecikmemişti.
Bugün, Sancaktutan ve Aka'nın ilk kez bir mekandan el ele görüntülenmesi, aşk dedikodularını doğruladı. Çiftin romantik anları, gözlerden kaçmadı ve ikili aşklarını kameralara verdikleri görüntülerle samimi bir şekilde itiraf etmiş oldu!
İkilinin son derece romantik anlarla kameralar yakalanması aşklarını belgeledi! Muhabirlere yakalanan ikili el ele görüntülendi. Sancaktutan için arabanın kapısını açan Aka beklenmedik bir hamlede bulundu!
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Ancak, en dikkat çekici an, Kubilay Aka’nın arabaya binerken Sancaktutan’a yönelik yaptığı esprili yorum oldu. Sancaktutan’ın “Adam yok” açıklamasına atıfta bulunan Kubilay Aka, “Hani adam yoktu!” dedi.
Aka’nın bu esprili yanıtı, çiftin ilişkisini neşeli bir şekilde kamuoyuna duyurdu ve Sancaktutan’ın önceden yaptığı açıklamaları adeta ti’ye aldı. Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
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