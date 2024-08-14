Aranan 'Adam' Bulundu: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İkilisinin Aşkı Romantik Anlarla Tescillendi!

Arkadaşlarıyla birlikte dışarda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan muhabirlerin aşk sorularına verdiği 'ortalıkta adam kalmadı' yanıtı ile gündeme oturmuş, ardından oyuncu Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışmıştı. Hafsanur Sabcaktutuan ve Kubilay Aka ikilisinin aşkı tescillendi, ikili baş başa görüntülendi!