"Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ın En Popüler 'Adamlardan' Biriyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
"Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ın En Popüler 'Adamlardan' Biriyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde 'ortalıkta adam kalmadı' açıklaması yapan Hafsanur Sancaktutan'ın en popüler 'adamlardan' biriyle aşk yaşadığını iddia etti, ortalık karıştı!
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'Son Yaz' dizisindeki performansıyla hafızalara kazanan, en son Kerem Bürsin'le beraber rol aldığı Ya Çok Seversen'le ekranlarda gördüğümüz doğal güzelliği ve bıcır bıcır halleriyle çok beğenilen Hafsanur Sancaktutan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde herhangi bir dizi/fim projesinde yer almayan güzel oyuncu, son birkaç haftadır yalnızca kendisi hakkında çıkan aşk dedikodularıyla gündeme geliyor.
Belki denk gelmişsinizdir, kendisinin adı ilk önce basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile anılmıştı fakat oradan ses seda çıkmadı.
Bu açıklamanın hemen ardından tepki çekmesi sebebiyle toparlaması için bir şans verilen Sancaktutan, ne olursa olsun açıklamasını herhangi bir düzeltme olmaksızın yinelemiş "'Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı'' açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz dakikalarda Birsen Altuntaş tarafından tüm bu "adam yok" meselesinin altından bambaşka bir şey olduğu iddia edildi!
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Altuntaş, Hafsanur Sancaktutan'ın yakışıklılığı ve karizmasıyla gönülleri fetheden oyuncu Kubilay Aka'yla aşk yaşadığını iddia etti. E haliyle, "hani ortalıkta adam yoktu?" sorusu da gecikmedi...
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