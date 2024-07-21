Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı Kızlarını Buluşturdu: Boncuk Gözlü Pera ve Süreyya Güzelliğiyle Hayran Bıraktı
Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı Kızlarını Buluşturdu: Boncuk Gözlü Pera ve Süreyya Güzelliğiyle Hayran Bıraktı
Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, kızları Süreyya ve Pera'yı nihayet buluşturdu! Bir araya gelen güzel kızların boncuk gözleri de benzerliği de hayran bıraktı 🧿
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Hazal Kaya da Selahattin Paşalı da uzun süredir gündemin en parlayan, en başarılı oyuncularının başında geliyor biliyorsunuz! Birlikte, ikinci sezonu merakla beklenen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol alan ikilinin uyumu da enerjisi de ayrıca beğeniliyor!
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Fakat başarılı oyunculuklarının yanında insana "nasip olacaksa böylesi nasip olsun" dedirten aile hayatlarıyla da gündeme geliyorlar. Hazal Kaya, biricik aşkı Ali Atay, oğlu Fikret Ali ve kızı Süreyya Leyla ile 👇
Selahattin Paşalı ise dünya güzeli eşi Lara Paşalı ve annesinden de güzel kızı Pera'yla hayran bırakıyor.
Şimdi hazırsanız, aşırı doz tatlılık içeren fotoğraflarla buluşturacağız sizi! Çünkü Hazal Kaya ve Lara Paşalı, boncuk kızlarını nihayet buluşturdu!
Maviş maviş bakan Pera ve Süreyya'nın güzelliği de...
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Birbirlerine olan benzerliği de "Tü tü tü 41 kere maşallah!" dedirtti.
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