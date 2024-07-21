Baba Kız Aşkı Diye Bir Şey Var: Barış Arduç'un Kızı Jan Asya'nın Kendisine Cilveler Yaptığı Anlar Kalp Eritti!
Baba Kız Aşkı Diye Bir Şey Var: Barış Arduç'un Kızı Jan Asya'nın Kendisine Cilveler Yaptığı Anlar Kalp Eritti!
Hande Erçel'le başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri yeni biten Barış Arduç, kızı Jan Asya'yla Çeşme semalarında keyif çatarken görüntülendi!
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Deliha setinde tanışan ve sonra da arkadaşlıkları aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı hatırlarsanız!
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O zamandan bu yana birbirlerine olan düşkünlükleri ve özellikle de Barış Arduç'un Gupse Özay'a olan derin aşkıyla gündeme gelen çift, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucağına aldı.
Her röportajlarında "bize de nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran ikili, Jan Asya'nın yüzünü uzunca bir süre göstermemeyi tercih etti. Ta ki Jan Asya'nın doğum gününden bir kare sosyal medyada hızla yayılana kadar!
Hık demiş annesinin burnundan düşmüş Jan Asya, en son haziran sonu ailece tatil keyifleri sırasında bir kez daha görmüş, Gupse Özay'ın Barış Arduç'u tatlı tatlı kıskanmasının sebebini daha iyi anlamıştık 🐒
Geçtiğimiz saatlerde Çeşme semalarında kızıyla görüntülenen Barış Arduç, Jan Asya'nın yüzünü kapamak için bir çaba sarf etmedi. Ama bu sefer de Jan Asya yüzünü kapamaya karar verdi 😂 Yine de babasına cilveler yapan Jan Asya'nın nazlı halleri yetti, arttı bile!🧿
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