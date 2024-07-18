Kombin Seçimleriyle Dillerden Düşmeyen Hadise'den Kendisini Eleştiren Herkese Kapak Niteliğinde Cevap!
Kombin Seçimleriyle Dillerden Düşmeyen Hadise'den Kendisini Eleştiren Herkese Kapak Niteliğinde Cevap!
Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Harbiye konserinde kendisini bugüne dek eleştiren herkese kapak niteliğinde bir cevap verdi!
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Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, kısacası her şeyiyle gündem olan Hadise'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
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Aşktan aşka koşan, aşka düştü mü aklı karışan Hadise, hem özel hayatı hem de derin dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Güzel şarkıcının gayet de güzel taşıdığı tarzı kimileri tarafından çok beğeniliyor, kimilerininse eleştiri oklarının altında kalıyor.
Eleştiri oklarının altında kalsa da o eleştirilerin altında kalmıyor ama! Belki denk gelmişsinizdir, kendisi daha önce de yakın kadrajdan görüntü almaya çalışan muhabire yargı dağıtmış, büyük alkış toplamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda Harbiye'de sahne alan Hadise, yine dağıttığı bir başka yargıyla gündeme oturdu!
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Normalde tercih ettiklerine oranla daha kapalı bir kombin seçen Hadise, yine kraliçeliğini konuşturdu "Gayet kapalıyım ama yine seksiyim" dedi.
"Demek ki konu açıklık demekle değil de şurada bitiyor" diyerek aklını gösteren Hadise, kendisini izlemeye gelen her kesimden insana seslenerek "Hepimiz insan mıyız? İnsanız!" diyerek tüm bu "açıklık" meselesine son noktayı koydu!
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