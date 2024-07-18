909 Sayfalık MASAK Raporu Çıktı: 'Suçsuzluğunu' Kamuoyuna Duyuran Dilan Polat'a Sıla Doğu'dan Destek Gecikmedi
909 Sayfalık MASAK Raporu Çıktı: 'Suçsuzluğunu' Kamuoyuna Duyuran Dilan Polat'a Sıla Doğu'dan Destek Gecikmedi
Dilan Polat'ın 23 Şubat'tan beri paylaşım yapılmayan orijinal hesabından 'suçsuz' olduğunu vurgulayan MASAK raporu maddeleri paylaşıldı. Durumu kamuoyuna duyuran Dilan Polat'a geçtiğimiz haftalarda tahkiye olan ablası Sıla Doğu'dan destek gecikmedi.
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Son birkaç haftadır davalarında büyük bir hareketlenme olan Dilan ve Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde.
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Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliye alan Dilan ve Engin Polat'ın aylardır hazırlanması beklenen iddianame geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, kara para soruşturma dosyası ayrı tutulduğu için de sonuçlandığı gibi iade edilmişti hatırlarsanız.
İddianamedeki detaylar ise olay olmuştu. Birçok isim, iddianamedeki detayların Dilan ve Engin Polat'ı içeride tutmaya yetmeyeceğini vurgulamıştı. Bunlardan biri de gazeteci İsmail Saymaz'dı. Saymaz, "Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız." açıklamasında bulunmuştu.
Birkaç gün önce aylardır sessizliğini koruyan Engin Polat'tan avukatı aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama gelmiş, kendisi biricik eşini korurken suçsuz olduklarını vurgulamıştı. Birkaç dakika önce en son 23 Şubat'ta paylaşım yapılan Dilan Polat'ın orijinal hesabından da bir hareketlenme yaşandı.
Önce Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunun çıktığını Dilan Polat'ın aklandığını iddia ederek duyurdu.
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Ardından gazeteci Emrullah Erdinç de 909 sayfalık rapordan sayfalar paylaşarak "Vergi suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kararı çıktığı için Dilan Polat'ın bu rapor ve iddianameye göre serbest kalması gerekiyor" dedi.
Derken bir paylaşım da Dilan Polat'ın ana hesabından geldi. Dilan Polat, "suçsuzluğunu" kamuoyuna MASAK raporundaki bunu belirten maddelerin ekran görüntüsüyle duyurdu.
Birkaç hafta önce tahliye kararı çıkan ablası Sıla Doğu'dan ise destek gecikmedi...
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