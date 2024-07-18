909 Sayfalık MASAK Raporu Çıktı: 'Suçsuzluğunu' Kamuoyuna Duyuran Dilan Polat'a Sıla Doğu'dan Destek Gecikmedi

Dilan Polat'ın 23 Şubat'tan beri paylaşım yapılmayan orijinal hesabından 'suçsuz' olduğunu vurgulayan MASAK raporu maddeleri paylaşıldı. Durumu kamuoyuna duyuran Dilan Polat'a geçtiğimiz haftalarda tahkiye olan ablası Sıla Doğu'dan destek gecikmedi.