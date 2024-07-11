İsmail Saymaz'dan Çarpıcı İddialar: "Kara Para İçin Delil Yok, Engin ve Dilan Polat'ı Tutamazlar"

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili çarpıcı iddiaları köşesine taşıdı. Saymaz, 'Dilan ve Engin Polat, bahisçi Derkan Başer’in kara parasını aklamakla suçlanıyor.Gel gör ki…Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İsmail Saymaz- Halk TV