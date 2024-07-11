İsmail Saymaz'dan Çarpıcı İddialar: "Kara Para İçin Delil Yok, Engin ve Dilan Polat'ı Tutamazlar"
İsmail Saymaz'dan Çarpıcı İddialar: "Kara Para İçin Delil Yok, Engin ve Dilan Polat'ı Tutamazlar"
Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili çarpıcı iddiaları köşesine taşıdı. Saymaz, 'Dilan ve Engin Polat, bahisçi Derkan Başer’in kara parasını aklamakla suçlanıyor.Gel gör ki…Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız' ifadelerini kullandı.
Kaynak: İsmail Saymaz- Halk TV
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Gazeteci İsmail Saymaz, ‘Dilan ve Engin Polat, Yasa Dışı Bahis Parasını Akladı Mı?’ adlı köşe yazısında, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan ve eşi Engin Polat’ın soruşturmasındaki vergi raporunda kara paradan bahsedilmeyeceğini iddia etti.
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İddianamede, sahte fatura kullanarak, vergi kaçakçılığı iddiası berrak bir şekilde ortaya konuyor diyen İsmail Saymaz, 657 sayfalık Aklama Suçu İncelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı’ndan şunları aktardı: "Sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere 46.103.895,33 TL ödendi."
Saymaz, buna karşın kara para aklama iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şöyle devam etti: 👇
“Kara para aklandığı yönündeki iddiaların -somut doneler ile ispat edilmediği veya siber yada kriminal uzmanların bu konuda yapacağı çalışmalarla ortaya konulmadığı sürece- mevcut imkanlar ve ulaşılan veriler doğrultusunda gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.”
İsmail Saymaz ayrıca şunları vurguladı: "Dilan ve Engin Polat, bahisçi Derkan Başer’in kara parasını aklamakla suçlanıyor. Gel gör ki… Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız."
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