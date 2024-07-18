Eşi Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşini Paylaşan İpek Filiz Yazıcı'dan 'Baldız Şakasını' Yanlış Anlayanlara Ders!

Doğal, samimi ve aşk kokan evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, bu sefer bir yanlış anlaşılma yüzünden gündeme oturdu! Tuhaf fakat İpek Filiz Yazıcı, baldızın da dahil olduğu mesele hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.