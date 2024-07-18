Eşi Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşini Paylaşan İpek Filiz Yazıcı'dan 'Baldız Şakasını' Yanlış Anlayanlara Ders!
Eşi Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşini Paylaşan İpek Filiz Yazıcı'dan 'Baldız Şakasını' Yanlış Anlayanlara Ders!
Doğal, samimi ve aşk kokan evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, bu sefer bir yanlış anlaşılma yüzünden gündeme oturdu! Tuhaf fakat İpek Filiz Yazıcı, baldızın da dahil olduğu mesele hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.
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AŞK 101 dizisindeki başarılı performansıyla parlayan genç ve güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla dillere pelesenk olan Ufuk Beydemir uzunca bir süre aşk yaşadı biliyorsunuz.
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2022 yılında aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, o gün bugündür doğal ve samimi halleri, buram buram mutluluk saçan enerjisiyle gündeme geliyor.
Bu sefer magazin gündemine düşmelerinin sebebi ise tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret! Geçtiğimiz saatlerde İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi ve eşinin bir fotoğrafını paylaşıyor. Paylaşıma da "baldız tehlikeli sularda yüzüyor, eniştesi çok sever böyle şeyleri (!)" notu düşerek ironi yapıyor.
Gelin görün ki takipçi kitlesi bu "baldız tehlikeli sularda yüzüyor" cümlesini sanki İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşinden şikayet ediyormuş gibi algılayıp enteresan yorumlarda bulunuyor...
İpek Filiz Yazıcı da bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini haliyle!
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Kız kardeşinin fotoğrafta Ufuk Beydemir'in sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalıştığını ve eşinin bundan hiç hoşlanmadığını belirten güzel oyuncu, "Ne yaptığı belli olduğu için bu kadar da anlaşılmayacağını düşünmemiştim, teşekkürler, iyi günler" diyerek mevzuyu kapatıyor.
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