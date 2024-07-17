Atatürk Hazımsızlığı Yüzünden Konseri İptal Eden Despina Vandi'ye Haddini Aydilge Bildirdi!
Atatürk Hazımsızlığı Yüzünden Konseri İptal Eden Despina Vandi'ye Haddini Aydilge Bildirdi!
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Geçtiğimiz saatlerde ortalık Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin yaptığı büyük saygısızlıkla çalkalandı biliyorsunuz...
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Türk Eğitim Vakfı'nın senelerdir sahnede Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla düzenlediği yardım gecesinde sahne alması beklenen Despina Vandi, Atatürk'ü hazmedemeyince konserini iptal etti.
Geçtiğimiz dakikalarda ise herhangi bir açıklama yapmadan sahneye çıkmamaya karar veren Yunan şarkıcıdan konuya dair bir açıklama gelmişti.
Mesele tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı, gündemdeki konulara dair yorumlarıyla meşhur şarkıcı Aydilge ise Despina Vandi'ye haddini bildirerek içimizin yağlarını eritti.
Ekibinin ve kendisinin karşılık beklemeden sahneye çıkmaya hazır olduğun belirten Aydilge, "Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler için Türk sanatçılar yeter" diyerek olaya son noktayı koydu.
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