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Atatürk Hazımsızlığı Yüzünden Konseri İptal Eden Despina Vandi'ye Haddini Aydilge Bildirdi!

Atatürk Hazımsızlığı Yüzünden Konseri İptal Eden Despina Vandi'ye Haddini Aydilge Bildirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 02:02

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi, Aydilge'yi de kızdırdı. Meseleyi görür görmez tepki gösteren Aydilge, Despina'ya haddini bildirdi.

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Geçtiğimiz saatlerde ortalık Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin yaptığı büyük saygısızlıkla çalkalandı biliyorsunuz...

Geçtiğimiz saatlerde ortalık Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin yaptığı büyük saygısızlıkla çalkalandı biliyorsunuz...

Türk Eğitim Vakfı'nın senelerdir sahnede Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla düzenlediği yardım gecesinde sahne alması beklenen Despina Vandi, Atatürk'ü hazmedemeyince konserini iptal etti.

Türk Eğitim Vakfı'nın senelerdir sahnede Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla düzenlediği yardım gecesinde sahne alması beklenen Despina Vandi, Atatürk'ü hazmedemeyince konserini iptal etti.

Vatandaşların hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyerek tepki gösterdiği anlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda ise herhangi bir açıklama yapmadan sahneye çıkmamaya karar veren Yunan şarkıcıdan konuya dair bir açıklama gelmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise herhangi bir açıklama yapmadan sahneye çıkmamaya karar veren Yunan şarkıcıdan konuya dair bir açıklama gelmişti.

Hadisizlikte ısrarcı olan Vandi, "etkinliğe yandaş ve siyasi bir anlam" yüklediği gerekçesiyle suçu Türk Eğitim Vakfı'na atmıştı. Kaçıranlar için açıklamasının detayları da bu yazımızda mevcut:

Mesele tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı, gündemdeki konulara dair yorumlarıyla meşhur şarkıcı Aydilge ise Despina Vandi'ye haddini bildirerek içimizin yağlarını eritti.

Mesele tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı, gündemdeki konulara dair yorumlarıyla meşhur şarkıcı Aydilge ise Despina Vandi'ye haddini bildirerek içimizin yağlarını eritti.

Ekibinin ve kendisinin karşılık beklemeden sahneye çıkmaya hazır olduğun belirten Aydilge, "Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler için Türk sanatçılar yeter" diyerek olaya son noktayı koydu.

Ekibinin ve kendisinin karşılık beklemeden sahneye çıkmaya hazır olduğun belirten Aydilge, "Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler için Türk sanatçılar yeter" diyerek olaya son noktayı koydu.
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