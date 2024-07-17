Atatürk Hazımsızlığı Yüzünden Konseri İptal Eden Despina Vandi'ye Haddini Aydilge Bildirdi!

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi, Aydilge'yi de kızdırdı. Meseleyi görür görmez tepki gösteren Aydilge, Despina'ya haddini bildirdi.