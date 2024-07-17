Tarkan Yıllar Sonra Küpelenmeye Karar Verip Manifeste Sardı, Cem Yılmaz'dan "Emekli Albay" Yorumu Gecikmedi!
Tarkan Yıllar Sonra Küpelenmeye Karar Verip Manifeste Sardı, Cem Yılmaz'dan "Emekli Albay" Yorumu Gecikmedi!
Tarkan yıllar sonra küpelenmeye bir de yeni yaşının manifestini taşımaya karar verdi... Senelerdir küpesinden kopamayan Cem Yılmaz'dan 'emekli albay' yorumu gecikmedi!
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Tarkan şu sıralar gündemden düşmüyor biliyorsunuz! 51. yaşında 7 yıl aranın ardından Kuantum 51 isimli, 12 parçalık albümünü çıkarmaya karar veren Megastar, kimilerine hitap edemediyse de şarkılarıyla yine e yeniden dillere pelesenk olmuş durumda.
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Tarkan bu sefer de verdiği ani kararla (!) gündeme geldi. "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses “51 kulağına küpe olsun, tak” dedi" açıklamasında bulunup 51 yazan küpesini gösterdiği bir fotoğraf paylaşan Tarkan, manifestini de araya sıkıştırmayı ihmal etmedi.
Sonra ne oldu derseniz... Son birkaç aydır her delikten çıkan Cem Yılmaz Tarkan'ın küpelenmesi meselesinde de yorumunu eksik etmedi! Yıllardır küpesinden kopamayan ünlü komedyenden Tarkan'a onay çıktı!
Cem Yılmaz'ın "ben destekliyorum" yorumu 'emekli albay' yorumu olarak yorumlandı, kendisi de ne yaptı etti yine güldürmeyi başardı! 😂
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