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Dilan Çıtak'ı Koruması Altına Aldı: Seren Serengil'den İbrahim Tatlıses'in Babalığı Hakkında Sert İddialar!

Dilan Çıtak'ı Koruması Altına Aldı: Seren Serengil'den İbrahim Tatlıses'in Babalığı Hakkında Sert İddialar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 23:19

Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses'i ima ederek artık sessiz kalmaması gereken meseleler olduğunu dile getirmişti. Açıklama yapacağını söyleyen Dilan, sessizliğe büründü. Seren Serengil ise Dilan'ı koruması altına alıp, yeni kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in babalığı hakkında sert iddialar ortaya attı.

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İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti hatırlarsanız.

İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti hatırlarsanız.

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak'la ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda küslük yaşasa da barışmaları kısa sürmüştü. Fakat geçtiğimiz günlerde işin rengi birden değişti.

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak'la ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda küslük yaşasa da barışmaları kısa sürmüştü. Fakat geçtiğimiz günlerde işin rengi birden değişti.

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'i ima ettiği "şiddet" paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırmıştı. Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ne olduysa oldu, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek açıklama yapacağını söyleyen Dilan Çıtak'ın sesi soluğu aniden kesildi. Açıklama yapacağını duyurduğu paylaşımı silen Çıtak'tan birkaç gün sonra imalı bir paylaşım daha geldi.

Ne olduysa oldu, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek açıklama yapacağını söyleyen Dilan Çıtak'ın sesi soluğu aniden kesildi. Açıklama yapacağını duyurduğu paylaşımı silen Çıtak'tan birkaç gün sonra imalı bir paylaşım daha geldi.

Muhabirlerin şiddet sorularına cevap vermeyen Dilan Çıtak, kendisini büyüten Cem Çıtak'ı paylaşarak "yatlar katlar bırakmadı ama koca bir aşk koca bir babalık bıraktı" notunu düşmüş, taşı öz babası İbrahim Tatlıses'e attığı daha belirgin hale gelmişti. Kaçıranlar için o meselenin tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'i Melek Zübeyde, Elif Ada, İdo ve hatta ameliyata kadar küs olduğu Ahmet bile kapıda beklerken Dilan Çıtak, babasını görmeye dahi gelmedi.

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'i Melek Zübeyde, Elif Ada, İdo ve hatta ameliyata kadar küs olduğu Ahmet bile kapıda beklerken Dilan Çıtak, babasını görmeye dahi gelmedi.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Seren Serengil'den Dilan Çıtak'ı koruduğu ve İbrahim Tatlıses'in de babalığını masaya yatırıp sert iddialar ortaya atığı bir yorum geldi...

Geçtiğimiz dakikalarda ise Seren Serengil'den Dilan Çıtak'ı koruduğu ve İbrahim Tatlıses'in de babalığını masaya yatırıp sert iddialar ortaya atığı bir yorum geldi...
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Dilan Çıtak'ın hep susturulduğunu vurgulayan Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in öz kızına hiç nafaka ödemediğini, babalık yapmadığını ve yıllarca da kira parası aldığını iddia etti!

Dilan Çıtak'ın hep susturulduğunu vurgulayan Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in öz kızına hiç nafaka ödemediğini, babalık yapmadığını ve yıllarca da kira parası aldığını iddia etti!

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