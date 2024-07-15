Dilan Çıtak'ı Koruması Altına Aldı: Seren Serengil'den İbrahim Tatlıses'in Babalığı Hakkında Sert İddialar!

Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses'i ima ederek artık sessiz kalmaması gereken meseleler olduğunu dile getirmişti. Açıklama yapacağını söyleyen Dilan, sessizliğe büründü. Seren Serengil ise Dilan'ı koruması altına alıp, yeni kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in babalığı hakkında sert iddialar ortaya attı.