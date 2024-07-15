Yürümüyor Adeta Koşuyor: Simge Bu Sefer de Aşkın Olayım'ı Söylerken Icardi'nin Meşhur Gol Sevincini Yaptı!
Yürümüyor Adeta Koşuyor: Simge Bu Sefer de Aşkın Olayım'ı Söylerken Icardi'nin Meşhur Gol Sevincini Yaptı!
Icardi'nin Wanda Nara'yla boşanacağı kesinleştiğinden beri imalı göndermeleriyle öne çıkan Simge, vitesi artırdı! Ünlü şarkıcı, bu sefer de konserinde 'Aşkın Olayım'ı söylerken Icardi'nin gol sevinci hareketini yaparak mesaj gönderdi...
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi Wanda Nara'nın sürpriz boşanma kararı günlerdir gündemimizi meşgul ediyor biliyorsunuz!
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Yabancı basında patlayan iddia geçtiğimiz günlerde, Wanda Nara tarafından ilk ağızdan doğrulanmıştı hatırlarsanız. Boşanma kararını ciddiye almadığını gösteren Icardi ise antremandan alyanslı fotoğraflarını paylaşmış, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmamıştı.
İşte tam da o sırada devreye Aşkın Olayım şarkısını Icardi'yle bütünleştiren şarkıcı Simge girdi...
Daha önce de Icardi'ye hayranlığıyla konuşulan Simge'nin spor yaparken paylaştığı videoya "şimdi değilse ne zaman?" notunu düşmesi oldukça manidar bulunmuştu.
Derken Simge'den bir de röportaj geldi. "Yakışıklı" şarkısı birine söylenecekse o kişinin Icardi olacağını söyleyen Simge'nin halleri yine dikkat çekmiş, "abla sen bir dur ortalık zaten karışık" dedirtmişti.
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Simge, vitesi artırmaya karar verdi... Konserinde "aşkın olayım" şarkısını söylerken Icardi'nin gol sevinci hareketini yapan şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarına ilallah ettirdi.
Buyurun önce Simge'nin yürümeyi de bir üst seviyeye taşıyıp Icardi'ye resmen koştuğu anları beraber izleyelim👇
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