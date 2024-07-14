Afrika Örgüsü Aşkı Kısa Sürdü: İmaj Değiştiren Pınar Deniz Kararından Çabuk Döndü, Bu Sefer de Kıvırcık Oldu!
Afrika Örgüsü Aşkı Kısa Sürdü: İmaj Değiştiren Pınar Deniz Kararından Çabuk Döndü, Bu Sefer de Kıvırcık Oldu!
Geçtiğimiz gün Afrika örgüsü yaptırıp yeni imajıyla gören herkesi şaşkına çeviren Pınar Deniz, örgü sevdasından çabuk vazgeçti!
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Üç sezon boyunca rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ve şahane ekibiyle beraber Yargı'da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde yazın tadını biricik aşkıyla çıkarıyor biliyorsunuz.
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Bir Melike Şahin konserinde başlayan aşk kimileri tarafından "uzun sürmez bu" kafasıyla topa tutulsa da tam gaz devam ediyor. Hatta evlilik teklifi de geldi de düğün bir türlü gelmiyor...
Belki denk gelmişsinizdir haftalardır Kaan Yıldırım'la tatilinden kareler paylaşan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün radikal bir imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekmişti.
Afrika örgüsü yaptıran Deniz'i görenler pek bir yadırgamış, kendisini tanıyamamıştı!
Nedendir bilinmez, güzel oyuncunun örgü sevdası fazla kısa sürdü. Yeni imajıyla bir pozunu daha paylaşan Pınar Deniz 👇
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"Başlamadan biten sevdalar" diyerek Afrika örgüsü hevesine son noktayı koydu. Saçlar açılınca da hayli kabardı tabii! Biz de iki gün içerisinde hayatımızda tanıklık etmediğimiz kadar çok farklı tarzda Pınar Deniz görmüş olduk!
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