Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Afrika Örgüsü Aşkı Kısa Sürdü: İmaj Değiştiren Pınar Deniz Kararından Çabuk Döndü, Bu Sefer de Kıvırcık Oldu!

Afrika Örgüsü Aşkı Kısa Sürdü: İmaj Değiştiren Pınar Deniz Kararından Çabuk Döndü, Bu Sefer de Kıvırcık Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 00:45

Geçtiğimiz gün Afrika örgüsü yaptırıp yeni imajıyla gören herkesi şaşkına çeviren Pınar Deniz, örgü sevdasından çabuk vazgeçti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üç sezon boyunca rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ve şahane ekibiyle beraber Yargı'da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde yazın tadını biricik aşkıyla çıkarıyor biliyorsunuz.

Üç sezon boyunca rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ve şahane ekibiyle beraber Yargı'da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde yazın tadını biricik aşkıyla çıkarıyor biliyorsunuz.

Bir Melike Şahin konserinde başlayan aşk kimileri tarafından "uzun sürmez bu" kafasıyla topa tutulsa da tam gaz devam ediyor. Hatta evlilik teklifi de geldi de düğün bir türlü gelmiyor...

Bir Melike Şahin konserinde başlayan aşk kimileri tarafından "uzun sürmez bu" kafasıyla topa tutulsa da tam gaz devam ediyor. Hatta evlilik teklifi de geldi de düğün bir türlü gelmiyor...

Belki denk gelmişsinizdir haftalardır Kaan Yıldırım'la tatilinden kareler paylaşan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün radikal bir imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekmişti.

Belki denk gelmişsinizdir haftalardır Kaan Yıldırım'la tatilinden kareler paylaşan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün radikal bir imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekmişti.

Afrika örgüsü yaptıran Deniz'i görenler pek bir yadırgamış, kendisini tanıyamamıştı!

Afrika örgüsü yaptıran Deniz'i görenler pek bir yadırgamış, kendisini tanıyamamıştı!

Kaçıranlar için gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Nedendir bilinmez, güzel oyuncunun örgü sevdası fazla kısa sürdü. Yeni imajıyla bir pozunu daha paylaşan Pınar Deniz 👇

Nedendir bilinmez, güzel oyuncunun örgü sevdası fazla kısa sürdü. Yeni imajıyla bir pozunu daha paylaşan Pınar Deniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Başlamadan biten sevdalar" diyerek Afrika örgüsü hevesine son noktayı koydu. Saçlar açılınca da hayli kabardı tabii! Biz de iki gün içerisinde hayatımızda tanıklık etmediğimiz kadar çok farklı tarzda Pınar Deniz görmüş olduk!

"Başlamadan biten sevdalar" diyerek Afrika örgüsü hevesine son noktayı koydu. Saçlar açılınca da hayli kabardı tabii! Biz de iki gün içerisinde hayatımızda tanıklık etmediğimiz kadar çok farklı tarzda Pınar Deniz görmüş olduk!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın