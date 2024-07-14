Wimbledon'da Aşk: Hakan Sabancı'nın David Beckham, Hande Erçel'in de Arzu Sabancı Edaları Olay Oldu!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda boy gösteren aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın kombini kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerine de goygoy malzemesi oldu 🙈 Hande'nin tarzı kaynanasına, Hakan'ın tarzı da Beckham'ınkine benzetildi!