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Wimbledon'da Aşk: Hakan Sabancı'nın David Beckham, Hande Erçel'in de Arzu Sabancı Edaları Olay Oldu!

Wimbledon'da Aşk: Hakan Sabancı'nın David Beckham, Hande Erçel'in de Arzu Sabancı Edaları Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 22:35

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda boy gösteren aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın kombini kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerine de goygoy malzemesi oldu 🙈 Hande'nin tarzı kaynanasına, Hakan'ın tarzı da Beckham'ınkine benzetildi!

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Oyunculuğu daima tartışılan Hande Erçel'in yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk, her bir detayıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor, günlerce de konuşuluyor biliyorsunuz.

Oyunculuğu daima tartışılan Hande Erçel'in yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk, her bir detayıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor, günlerce de konuşuluyor biliyorsunuz.

Evliliğe gidip gitmeyeceği merakla beklenen aşk sık sık masaya yatırılıyor, kimilerinin favori çifti olan ikili, kimilerine de yeryüzündeki en sahte çift olarak yansıyor.

Evliliğe gidip gitmeyeceği merakla beklenen aşk sık sık masaya yatırılıyor, kimilerinin favori çifti olan ikili, kimilerine de yeryüzündeki en sahte çift olarak yansıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Hakan Sabancı'nın, Barış Arduç'la beraber başrolünde yer alacağı "Rüzgara Bırak" isimli filmin çekimleri için Çeşme'ye giden Hande Erçel'in hasretine dayanamadığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde...

Belki denk gelmişsinizdir, Hakan Sabancı'nın, Barış Arduç'la beraber başrolünde yer alacağı "Rüzgara Bırak" isimli filmin çekimleri için Çeşme'ye giden Hande Erçel'in hasretine dayanamadığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde...

Hemen arkasından da "Çeşme'de aşk" pozları servis edilmişti. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Derken hemen ardından Londra'da 'görüntülenen' çiftin ellerini birbirinden çekemediği anlar olay olmuş "reklam aşkı" yorumları gecikmemişti.

Derken hemen ardından Londra'da 'görüntülenen' çiftin ellerini birbirinden çekemediği anlar olay olmuş "reklam aşkı" yorumları gecikmemişti.

O meselenin detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

İkilinin rotayı neden Londra'ya çevirdiği geçtiğimiz saatlerde belli oldu! Aşıklar, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda beraber boy gösterdi.

İkilinin rotayı neden Londra'ya çevirdiği geçtiğimiz saatlerde belli oldu! Aşıklar, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda beraber boy gösterdi.
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Beraber çok hoş duruyorlardı orası kesin ama ikilinin kombini kimselere orijinal gelmedi 🙈 Hande Erçel'in tarzı "gelin kaynana toprağına çekermiş" diyerekten Arzu Sabancı'ya👇

Beraber çok hoş duruyorlardı orası kesin ama ikilinin kombini kimselere orijinal gelmedi 🙈 Hande Erçel'in tarzı "gelin kaynana toprağına çekermiş" diyerekten Arzu Sabancı'ya👇

Hakan Sabancı'nın tarzı da dünyaca ünlü David Beckham'a benzetildi 👇😂 Yorumlar da gecikmedi tabii...

Hakan Sabancı'nın tarzı da dünyaca ünlü David Beckham'a benzetildi 👇😂 Yorumlar da gecikmedi tabii...
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