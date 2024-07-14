Sessizliğini Bozdu, Biricik Eşi Dilan'ı Korudu: Engin Polat'tan Avukatı Aracılığıyla Kamuoyuna Açıklama Geldi!
Sessizliğini Bozdu, Biricik Eşi Dilan'ı Korudu: Engin Polat'tan Avukatı Aracılığıyla Kamuoyuna Açıklama Geldi!
Aylar sonra Engin Polat da sessizliğini bozdu. İlk defa kendi ağzından bir açıklama yayınlanan Engin Polat'ın isyanı avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından duyuruldu...
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Lüks ve gösterişle bezeli hayatları bir günde tepetaklan olan Dilan ve Engin Polat 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde.
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Son birkaç haftadır davalarında büyük bir hareketlenme olan Polatların yüzü en son Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliyesiyle gülmüştü hatırlarsanız.
Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliye alan Dilan ve Engin Polat'ın aylardır hazırlanması beklenen iddianame ise geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, sonuçlandığı gibi de iade edilmişti.
En son duruşmalarının 4 Eylül'e ertelenmesi karar verilen Polatlardan bir haber daha almıştık. Kaynana Şükran Polat, gelini Dilan Polat'ın mektubunu tüm sevenleriyle paylaşmış, isyan etmişti.
Polat cephesi hızını almışken bırakmamaya karar verdi. Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama da aylar sonra sessizliğini bozmaya karar veren Engin Polat'tan geldi.
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Bugüne dek kendi ağzından hiçbir açıklama yayınlamayan Engin Polat, ortada delil olmadığını ve ailece büyük bir hukuksuzluğa şahit ettiklerini vurguladı.
Biricik karısı Dilan Polat'a değinmeden de edemedi. "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulunan Engin Polat, "özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur" diyerek sözlerini noktaladı...
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