55 Milyonluk Teknesinden 'Kurtulduğunu' Söyleyen Cem Yılmaz'dan Fiyat Sorusuna Muallakta Bırakan Cevap!
55 Milyonluk Teknesinden 'Kurtulduğunu' Söyleyen Cem Yılmaz'dan Fiyat Sorusuna Muallakta Bırakan Cevap!
Son zamanlarda her paylaşımı ve her cümlesi olay olan Cem Yılmaz, @muhabironline'a röportaj verdi. Bu sefer de 55 milyon TL'ye sattığı iddia edilen teknesi hakkındaki fiyat sorusuna verdiği tuhaf cevapla gündeme oturdu!
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Cem Yılmaz, özellikle son zamanlarda kime ne dediği anlaşılmayan yorumları ve göndermeleriyle bir an olsun gündemden düşmüyor biliyorsunuz!
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Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen ve yaz tatiline giriş yapan ünlü komedyen, sezon boyunca hem gösteride attığı hem de sosyal medya hesabından attığı taşlarla sık sık gündeme geldi. En son birkaç gün önce gündeme düşmesinin sebebi ise dudak uçuklatan teknesiydi.
2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki teknesi için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödeyen ünlü komedyenin teknesini 55 milyon TL'den satılığa çıkardığı dedikoduları dolaşmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline muhabirleri tarafından görüntülenen Cem Yılmaz, teknesinden "kurtulduğunu" söyledi. Gerçekten 55 milyon TL'ye satıp satmadığı sorusuna ise tuhaf ve muallakta bırakan bir cevap vermeyi tercih etti!
İşte o anlar:
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