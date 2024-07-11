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Ortalık Büyük Karışacak: 'Evli' Üç Adam'dan Birinin 'Aldattığı' ve 'Görüntülendiği' İddia Edildi!

Ortalık Büyük Karışacak: 'Evli' Üç Adam'dan Birinin 'Aldattığı' ve 'Görüntülendiği' İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 18:46

@blogyagmuru hesabıyla tanınan Yağmur Çevik, kendisine gelen bir mesaj ifşasını paylaşıp ortaya bomba gibi bir iddia attı! 'Evli' 3 Adam'dan birinin eşini aldattığını iddia eden Çevik'in sözleri ortalığı karıştırdı.

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Uzun süredir @blogyagmuru ismiyle magazin dünyasının nabzını tutan, kimilerinin Jess Molho ile yaptığı "Bize Geçti mi?" programı, kimilerinin de Söylemezsem Olmaz'la tanıdığı Yağmur Çevik, geçtiğimiz dakikalarda ortaya bomba gibi bir iddia ortaya attı.

Uzun süredir @blogyagmuru ismiyle magazin dünyasının nabzını tutan, kimilerinin Jess Molho ile yaptığı "Bize Geçti mi?" programı, kimilerinin de Söylemezsem Olmaz'la tanıdığı Yağmur Çevik, geçtiğimiz dakikalarda ortaya bomba gibi bir iddia ortaya attı.

Önce takipçisinden kendisine gelen fotoğraflı ifşanın yalnızca mesaj kısmını paylaşan Yağmur Çevik 👇

Önce takipçisinden kendisine gelen fotoğraflı ifşanın yalnızca mesaj kısmını paylaşan Yağmur Çevik 👇

Gördüklerini yorumladı da... Fotoğraftaki kişinin 3 Adam'dan biri olduğunu iddia etti ve bu durumun yalnızca bir geceye özel olmadığını vurguladı.

Gördüklerini yorumladı da... Fotoğraftaki kişinin 3 Adam'dan biri olduğunu iddia etti ve bu durumun yalnızca bir geceye özel olmadığını vurguladı.

@blogyagmuru3 ismiyle magazinde en az eşi kadar yer alan İlhan Çevik de fotoğrafı gördüğünü doğruladı. 

Yağmur Çevik, 'Her yaz başkasıyla öpüşürken resmi geliyor ama kapısına kıyamıyorum, yine elimde resmi var ama yayınlamayacağım. Benim magazin anlayışım bu maalesef. Adam olmanı diliyorum ama zannetmiyorum' açıklamasında bulundu.

Tekrar edelim, bu yalnızca Yağmur Çevik'e ait bir iddia. Bu durumda evli 3 Adam'ın en gözde ismi Eser Yenenler'e de...

Tekrar edelim, bu yalnızca Yağmur Çevik'e ait bir iddia. Bu durumda evli 3 Adam'ın en gözde ismi Eser Yenenler'e de...

İbrahim Büyükak'a da koca bir söz hakkı doğmuş durumda! Bakalım taraflardan birinden bir açıklama gelecek mi? Yoksa ciddiye dahi almayacaklar mı? Bekleyip göreceğiz!

İbrahim Büyükak'a da koca bir söz hakkı doğmuş durumda! Bakalım taraflardan birinden bir açıklama gelecek mi? Yoksa ciddiye dahi almayacaklar mı? Bekleyip göreceğiz!

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