Ortalık Büyük Karışacak: 'Evli' Üç Adam'dan Birinin 'Aldattığı' ve 'Görüntülendiği' İddia Edildi!

@blogyagmuru3 ismiyle magazinde en az eşi kadar yer alan İlhan Çevik de fotoğrafı gördüğünü doğruladı.

Yağmur Çevik, 'Her yaz başkasıyla öpüşürken resmi geliyor ama kapısına kıyamıyorum, yine elimde resmi var ama yayınlamayacağım. Benim magazin anlayışım bu maalesef. Adam olmanı diliyorum ama zannetmiyorum' açıklamasında bulundu.