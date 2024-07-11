Ortalık Büyük Karışacak: 'Evli' Üç Adam'dan Birinin 'Aldattığı' ve 'Görüntülendiği' İddia Edildi!
Ortalık Büyük Karışacak: 'Evli' Üç Adam'dan Birinin 'Aldattığı' ve 'Görüntülendiği' İddia Edildi!
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Uzun süredir @blogyagmuru ismiyle magazin dünyasının nabzını tutan, kimilerinin Jess Molho ile yaptığı "Bize Geçti mi?" programı, kimilerinin de Söylemezsem Olmaz'la tanıdığı Yağmur Çevik, geçtiğimiz dakikalarda ortaya bomba gibi bir iddia ortaya attı.
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Önce takipçisinden kendisine gelen fotoğraflı ifşanın yalnızca mesaj kısmını paylaşan Yağmur Çevik 👇
Gördüklerini yorumladı da... Fotoğraftaki kişinin 3 Adam'dan biri olduğunu iddia etti ve bu durumun yalnızca bir geceye özel olmadığını vurguladı.
Tekrar edelim, bu yalnızca Yağmur Çevik'e ait bir iddia. Bu durumda evli 3 Adam'ın en gözde ismi Eser Yenenler'e de...
İbrahim Büyükak'a da koca bir söz hakkı doğmuş durumda! Bakalım taraflardan birinden bir açıklama gelecek mi? Yoksa ciddiye dahi almayacaklar mı? Bekleyip göreceğiz!
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