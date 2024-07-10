Torunu Taro Emir Tekin'in Yakışıklılığını Yere Göğe Sığdıramayan Leman Sam'dan Keskin Evlilik Yaşı Talimatı!
Torunu Taro Emir Tekin'in Yakışıklılığını Yere Göğe Sığdıramayan Leman Sam'dan Keskin Evlilik Yaşı Talimatı!
Yalı Çapkını'nda yıldızını iyice parlatan Taro Emir Tekin'in anneannesi Leman Sam, torununu öve öve bitiremedi. Bir de makul evlilik yaşına dair üstü kapalı olduğu kadar tatlı da bir göndermede bulundu!
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Sadakatsiz'in ardından Yalı Çapkını'ndaki başarılı performansı ve yakışıklılığıyla son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Taro Emir Tekin'i mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, Leman Sam'ın da torunu olan Taro Emir Tekin, yalnızca kendine has cool tarzı ve sempatik tavırlarıyla değil kalp eriten aile bağlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Şimdilerde birçok davete güzeller güzeli annesiyle giden ve aralarında geçen tatlı diyaloglarla gülümseten Taro Emir Tekin, bu sefer de anneannesi Leman Sam'ın üstü kapalı göndermesiyle gündemde!
Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Leman Sam, torunu hakkında konuştu. "Çok yakışıklılığından bahsedebiliriz mesela, tüm kızlar peşinde" diyen anneanne torununu yerlere göklere sığdıramadı.
Muhabirler, "düğününü görmek ister misiniz artık?" diye sorduğunda ise evlilik yaşı talimatı geldi asil ve tatlı Leman Sam'dan! Evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen anneanne, "erkekler en erken 35, kadınlar en erken 30 yaşında evlenmeli" dedi 🙈
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şu Leman sam ve kızı ne kadar gereksiz ünlü
Leman’cım sana kötü haberlerim var …