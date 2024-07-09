Meğer On Parmağında On Marifetmiş: Beyazıt Öztürk'ün Çizdiği Portreler Müzayedede Alıcısını Buldu!

Teoman'ın yıllardır dillere pelesenk parçalarını bestelediği gitarın satıldığı 'Cash On The Table' müzayedesinde Beyazıt Öztürk'e ait parçalar olduğu ortaya çıktı! Üstelik Beyaz'ın herhangi bir eşyası değil, kendisinin çizdiği portreler satışa sunuldu! Gazete Magazin'in özel haberine göre, alıcısını da çoktan buldu!