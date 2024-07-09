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Meğer On Parmağında On Marifetmiş: Beyazıt Öztürk'ün Çizdiği Portreler Müzayedede Alıcısını Buldu!

Meğer On Parmağında On Marifetmiş: Beyazıt Öztürk'ün Çizdiği Portreler Müzayedede Alıcısını Buldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 16:54

Teoman'ın yıllardır dillere pelesenk parçalarını bestelediği gitarın satıldığı 'Cash On The Table' müzayedesinde Beyazıt Öztürk'e ait parçalar olduğu ortaya çıktı! Üstelik Beyaz'ın herhangi bir eşyası değil, kendisinin çizdiği portreler satışa sunuldu! Gazete Magazin'in özel haberine göre, alıcısını da çoktan buldu!

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Geçtiğimiz gün Bosphorus Art Society tarafından düzenlenen ‘Cash on the Table’ online müzayedesinde Teoman'ın eşsiz parçalarını bestelediği biricik gitarı 466 bin TL'ye satılmıştı.

Geçtiğimiz gün Bosphorus Art Society tarafından düzenlenen ‘Cash on the Table’ online müzayedesinde Teoman'ın eşsiz parçalarını bestelediği biricik gitarı 466 bin TL'ye satılmıştı.

Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, aynı müzayedede Beyazıt Öztürk'e ait birkaç parça olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde, aynı müzayedede Beyazıt Öztürk'e ait birkaç parça olduğu ortaya çıktı!

Böylelikle senelerdir severek izlediğimiz, her seferinde hepimize kahkahalar attırmayı başaran Beyaz'ın içinde bir sanat arzusu yattığını da öğrenmiş olduk.

Böylelikle senelerdir severek izlediğimiz, her seferinde hepimize kahkahalar attırmayı başaran Beyaz'ın içinde bir sanat arzusu yattığını da öğrenmiş olduk.

Çünkü 'Cash On The Table' online müzayedesinde Beyazıt Öztürk'e ait bir eşya değil, kendisinin kağıt üzerine füzen tekniği ile yaptığı portreler yer aldı!

Çünkü 'Cash On The Table' online müzayedesinde Beyazıt Öztürk'e ait bir eşya değil, kendisinin kağıt üzerine füzen tekniği ile yaptığı portreler yer aldı!

Beyaz'ın portelerinin en yükseği 25 bin TL, geriye kalan dördü 20 bin TL'den olmak üzere açık artırmaya açıldı.

Beyaz'ın portelerinin en yükseği 25 bin TL, geriye kalan dördü 20 bin TL'den olmak üzere açık artırmaya açıldı.
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Ve Gazete Magazin'in özel haberine göre, üç portre alıcısını buldu bile!

Ve Gazete Magazin'in özel haberine göre, üç portre alıcısını buldu bile!

Meğer Beyaz'ın içinde ne cevherler varmış da biz bilmiyormuşuz! Ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi portreleri? Hadi yorumlarda buluşalım!

Meğer Beyaz'ın içinde ne cevherler varmış da biz bilmiyormuşuz! Ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi portreleri? Hadi yorumlarda buluşalım!

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