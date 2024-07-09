Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme Aylardır Beklenen İddianameyi İade Etti!
Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme Aylardır Beklenen İddianameyi İade Etti!
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Polatların davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Aylardır hazırlanması beklenen ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan iddianame, mahkeme tarafından iade edildi.
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Herkesin gözüne soktukları gösterişli hayatları önce halkın sonra da MASAK'ın radarına takıldıktan sonra hayatları altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde.
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Geçtiğimiz haftalarda davada birçok gelişme peş peşe yaşanmış, önce Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye olmuştu. Ardından , Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Dilan ve Engin Polat için aylardır beklenen iddianamenin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı bildirilmişti.
Savcılığın, ünlü çifte yasa dışı bahis suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve haksız mal edinme suçlamalarını yönelttiği, kara para aklama suçlamasının ise başka bir davada görüleceği vurgulanmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, az önce Polatların davasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Mahkeme, Polatların iddianamesini geri gönderdi!
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Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Polatlar için hazırlanan iddianameyi kara para soruşturma dosyası ayrı tutulduğu için iade etti.
Özetle, Dilan, Engin Polat ve beraberinde tutuklananların daha önceki yasa dışı bahis, örgüt kurma ve üye olma, haksız mal edinme ve kaçırma suçlarının yanına kara para ile ilgili iddialar da eklenmesine ve tek bir iddianame ile yargılanmaların karar verildi.
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